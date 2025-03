Path of Exile 2: Dawn of the Hunt, ecco cosa contiene il nuovo update!

Dopo un lancio esplosivo, Path of Exile 2 si aggiorna con una nuova classe e tantissime novità grazie all'espansione Dawn of the Hunt.

La partenza di Path of Exile 2 ha superato ogni aspettativa. Ancora in early access, il gioco di Grinding Gear Games ha venduto milioni di copie, conquistato Twitch per settimane, e si è subito consolidato come la principale alternativa a Diablo in circolazione, nonostante la sua impressionante complessità. Nell'internet odierno, però, anche i successi esplosivi durano poco, quindi anche un accesso anticipato ricco come questo è stato consumato nel giro di pochi mesi, portando inevitabilmente i numeri e l'attenzione a diminuire (specialmente se si considerano i ritmi dei giocatori più hardcoregioc, che sembra non fermarsi mai). Attenzione, questo non significa che il nuovo Path of Exile 2 sia già sparito dalla mente dei videogiocatori. Il gioco vanta una community già enorme e i suoi update hanno alle spalle aspettative notevoli, soprattutto considerando la qualità di quanto è già stato messo in campo. Per questo abbiamo seguito molto volentieri la presentazione anticipata di Dawn of the Hunt, il primo grosso aggiornamento del titolo contenente la nuova classe della cacciatrice, cinque nuove Ascendancy e una miriade di novità. E sono abbastanza da non far rimpiangere troppo l'assenza di altre classi, ve lo assicuriamo.

Il piacere della caccia Partiamo proprio dalla cacciatrice, perché questa classe sembra essere straordinariamente flessibile, almeno per quanto riguarda le abilità dedicate. Questa new entry parte utilizzando un buckler leggero come scudo e una lancia, un equipaggiamento che offre sia incredibile mobilità che buona capacità difensive, quasi a voler essere una sorta di via di mezzo tra guerriero e monaco. I buckler infatti non bloccano come gli scudi pesanti, ma permettono di eseguire le parry: parate automatiche che non possono venir attivate all'infinito (dopo un po' anche qui si viene storditi), ma contrattaccano stordendo e aumentano i danni inflitti successivamente ai nemici. Queste parry permettono alla cacciatrice di dedicarsi a uno stile più difensivo, con certe abilità che si attivano proprio successivamente alla manovra, ma ciò non vuol dire che la classe non abbia a disposizione altre chicche interessanti.

La cacciatrice può sfruttare gli elementi in vari modi, ma quello più scenico sono dei tornado statici (o scagliati) che ottengono le caratteristiche dell'elemento su cui li attivate La mobilità, infatti, deriva prevalentemente dalla skill Disengage, in pratica un veloce balzo all'indietro che può interrompere le animazioni delle altre abilità. Questa skill peraltro ha una forte sinergia proprio con le parry, dato che se utilizzata dopo la manovra attiva un'esplosione e dona una carica di frenesia (poi utilizzabile con altre abilità). E l'offensiva? Beh, la cacciatrice sembra avere una massa di possibilità anche da questo punto di vista, il fulcro delle quali è elementale. La lancia non solo si potenzia con le cariche di frenesia prima citate, ma può fare esplodere il terreno dandogli fuoco o elettrizzandolo; a quel punto la cacciatrice può scagliare dei piccoli tornado che ottengono le caratteristiche del terreno elementale, potenziandosi. Ovviamente, combo del genere funzionano anche con il ghiaccio, quindi sta a voi decidere su cosa puntare e con cosa mescolare le abilità di base. Elon Musk ha ammesso di aver comprato dei personaggi di alto livello in Diablo 4 e Path of Exile 2 La cacciatrice ha però anche un'altra capacità: fa sanguinare i nemici con certi attacchi. L'abilità Rake permette di infliggere brutali ferite ai nemici e a quel punto è possibile semplicemente allontanarsi con disengage e guardarli sanguinare. Lo status sanguinamento, peraltro, sembra alquanto devastante e sarà curioso vedere fino a che punto sarà abusabile, specialmente contro i boss. Le classi ascendancy della cacciatrice sono estremamente interessanti, e le permettono sia di puntare tutto sull'offensiva pura, sia di ottenere potenti bonus dai "sacrifici" Pensate sia finita qui? No, sarebbe fin troppo semplice, perché la cacciatrice ha dalla sua anche la possibilità di usare una cavalcatura e di addestrare i mostri di tipo bestia per renderli dei compagni. Potete avere solo un partner bestiale alla volta, ma i suoi modificatori rimangono, quindi se vi fate amica una belva rara può diventare una compagna preziosa in battaglia. E sì, potete pure usare una cavalcatura e approfittarne in combattimento. Insomma, anche questa classe sembra avere una miriade di possibilità e sarà curioso valutare fino a che punto sarà "rompibile" e la potenza effettiva delle sue skill migliori. Di certo il livello di varietà e qualità delle altre sembra essere stato mantenuto, se non addirittura superato.

Ascesi oltre il limite Ma le ascensioni? Beh, la cacciatrice ne vanta due: la ritualista e la amazzone. La prima può corrompere i nemici nelle vicinanze e spargere la corruzione tra gli avversari, equipaggiare più accessori e migliorarne le statistiche bonus, ed eseguire sacrifici rituali per potenziarsi. Quest'ultima skill è particolarmente spettacolare, perché sacrificare un nemico élite vi dona i suoi modificatori per un po' di tempo, con bonus potenzialmente devastanti. Se non lo ritenete utile contro i boss, però, sarà possibile anche utilizzare il rituale su se stessi per ottenere un modificatore casuale, non altrettanto potente ma innegabilmente più affidabile. Le Ascendancy nuove non si limitano alla cacciatrice. Ancora una volta GGG si è sbizzarrita, e ogni specializzazione ha caratteristiche davvero peculiari La amazzone, invece, è una ascendancy che potenzia prevalentemente le vostre capacità di combattimento puro: dona probabilità di fare danni critici durante gli attacchi, permette di infondere gli elementi nelle armi dando ai colpi a distanza proprietà esplosive, e persino di vedere "punti deboli" sui nemici per massimizzare il danno inflitto. Anche qui, molte possibilità indubbiamente interessanti per chi vuole portare al limite la classe. Le nuove ascensioni non finiscono però qui, ne sono state appunto aggiunte ben altre tre per un totale di cinque, e sono anche queste interessantissime. Il guerriero, ad esempio, può ora diventare un Fabbro di Kithava, potenziare le sue armi con una forgia portatile prima degli scontri (anche qui si ottengono effetti "esplosivi" una volta fatto) e migliorare addirittura la propria armatura con una gestione piuttosto unica dei punti ascensione. Nel ramo abilità, infatti, potete potenziare qualunque armatura normale con un punto gratuito, che vi garantirà le statistiche desiderate. Stanchi di non avere le resistenze o i bonus necessari? Questa classe per certi versi vi permette di creare l'armatura che preferite, almeno in parte. Il mercenario ha invece ottenuto la possibilità di diventare un Tactician: i suoi proiettili bloccano a terra i nemici e fermano anche temporaneamente tutte le loro azioni, può posizionare più stendardi alla volta, e dare il via a "bombardamenti a tappeto" davvero devastanti. La strega, invece, ora può raggiungere l'immortalità con la classe Lich, che le permette di applicare più maledizioni contemporaneamente, di inserire la propria anima in un gioiello sull'albero delle skill potenziandolo enormemente, e di aggiungere danno da caos ai propri mostri evocati. Il rovescio della medaglia? La classe è costruita attorno allo scudo energetico e, se mettete la vostra anima nella gemma sopracitata, il costo in mana delle abilità aumenterà enormemente quando non ne avete più (cosa perfettamente arginabile con la giusta build, sia chiaro). Ci saranno contenuti nuovi anche nei vecchi atti, legati prevalentemente alle wisp e agli spiriti È una miriade di roba, e arriva con una massa di ribilanciamenti e ritocchi alle altre specializzazioni, stando a quanto detto dal director. Attenzione, sarà possibile giocare con i propri personaggi originali e tutto quello che è stato sbloccato questo nuovo update, ma si consiglia comunque di ripartire con una nuova economia, dato che corrisponderà ad una lega aggiuntiva, e spariglierà tantissimo le carte. Ci sono anche altre skill molto attese nel mix. Ora ad esempio è ricomparsa Raise Spectre, presentata in passato e poi sparita. E sì, è quella skill che permette di riportare in vita qualunque mostro ucciso per usarlo come minion, a patto di avere sufficiente spirito per farlo. Ovviamente il numero di evocazioni dipende dal vostro spirito, dunque sta a voi decidere se usare solo spettri di mostri, i minion classici, o un mix dei due. In più quando parlavamo di cavalcature stavamo in pratica tirando in ballo la skill Summon Rhoa, che permette appunto di chiamare un simpatico Rhoa cavalcabile che vi farà muovere a gran velocità in battaglia. E se ancora non fosse sufficiente, sono arrivate una miriade di nuove gemme di supporto. Cristalli esplosivi che infliggono sanguinamento dopo l'attivazione delle skill, buff legati al posizionamento, e moltissime altre abilità, che i giocatori impareranno a sfruttare al massimo rapidamente. Path of Exile 2: guida alle Abilità, alle Passive, alle Skill Gem e alle Gemme E infine, almeno per quanto riguarda le aggiunte "base", arrivano anche tantissimi nuovi equipaggiamenti unici, con un certo focus su midgame ed endgame: i GGG ne hanno aggiunti più di un centinaio, tra cui una simpatica armatura chiamata Coming Calamity che permette di usare tutte e tre le Herald Skills senza usare spirito e abbassa le resistenze nemiche. Queste bellezze arrivano anche con un sistema aggiuntivo di potenziamento delle rune, che ora avranno livelli multipli per dare un senso a quelle più basilari e potenziarle sul lungo periodo.

Sempre più endgame, sempre più roba Ovviamente a quanto descritto prima si aggiungono anche nuovi contenuti, alcuni dei quali pure negli atti iniziali. Con l'introduzione della cacciatrice, infatti, a Wraeclast è arrivato anche lo spirito Azmeri, che vi metterà alla prova mettendo delle fiammelle in certe mappe. Queste Wisp svolazzeranno in giro, potenziando casualmente i nemici con specifici modificatori; uccideteli e otterrete delle ricompense potenziate. Tutte le wisp hanno meccaniche uniche, e alcune sono sacre e particolarmente potenti: ci sono wisp capaci di tramutare nemici rari in boss e persino una zona endgame dedicata ad esse; attivarle dona drop rari o del tutto unici, oltre a nuovi oggetti ricchi di socket con modificatori speciali. Nuovi oggetti unici? Oh beh, giusto un centinaio Per quanto riguarda proprio l'endgame, anche qui le modifiche sono state sostanziali e in larga parte basate sul feedback dei fan. In primo luogo sono cambiate le torri: sono di meno, ma ora è possibile inserirvi più tablet (per un massimo di tre), le tablet hanno più modificatori, il raggio dell'effetto è aumentato sensibilmente e ora contengono pure dei boss, oltre a poter venir modificate dalle meccaniche delle altre mappe! Sono mutati pure i respawn nelle mappe endgame e adesso si può tornare esattamente dove si è morti con i portali. Niente modificatori sulle waystone? Avrete i soliti sei tentativi, ma più ne aggiungete e più diminuiranno (e i tentativi vengono numerati anche per i vostri compagni nei party). Peraltro, se si muore a un boss, il sistema di respawn ora è lo stesso dei boss Pinnacle anche nelle mappe normali; per combattere un boss dovrete però aver eliminato tutti i nemici rari e completato il modificatore della mappa (Ritual, Delirium o altri). Path of Exile 2: guida alle Classi e alle Ascendancies Viste le proteste legate ai contenuti Pinnacle, peraltro, adesso farli non dà più esperienza, ma quando si muore non si perde al contempo più esperienza, per evitare che i giocatori schivino il contenuto per paura del malus alla morte. Ah, ci sono altri cambiamenti, tra cui un rimaneggiamento del modificatore corruzione. Ora combattere mostri nelle mappe corrotte dà lentamente forma a dei boss speciali, che una volta uccisi verranno purificati da Doryani. Così facendo otterrete cristalli con punti per il vostro ramo passivo dell'atlante, e oggetti unici specifici. Attenzione però, le mappe "purificate" contano come un altro modificatore, potete lentamente ripulirle tutte dalla corruzione o puntare dritti al boss. Se scegliete la seconda opzione, la purificazione potenzierà tutti i nemici delle mappe circostanti e potrete ottenere delle sfere fratturate... queste inseriscono modificatori fissi agli oggetti, che non possono mai cambiare. Da appassionati di crafting, capirete quanto ciò possa essere utile per dare forma a oggetti davvero potenti con la giusta dose di fortuna. La corruzione è cambiata, ed è ora molto più interessante. Attenzione, in base a come la affrontate cambierete notevolmente le mappe circostanti E non è ancora finita, curiosamente. Ora nelle mappe endgame troverete pure degli altri Exile come voi, che usano oggetti unici del gioco e hanno potenti build. Controllati dall'intelligenza artificiale (hanno persino personalità specifiche), sono avversari pericolosi e pensati per offrire una sfida non dissimile da uno scontro pvp. Sconfiggeteli e otterrete i loro oggetti unici; occchio però, risultano estremamente più intelligenti dei mostri normali e usano strategie complesse in battaglia. Ne troverete ben dodici diversi. Altre cose? Beh, ulteriori potenziamenti agli strongbox, con nuove tipologie ricche di premi extra; una nuova mappa chiamata Fractured Lake con mostri specchiati da combattere sempre in coppia, e oggetti speciali craftabili che hanno più prefissi o suffissi a discapito dell'uno o dell'altro; altre mappe con delle vere e proprie boss rush con dieci serie di boss da combattere sempre più difficili, che offrono rune speciali uniche; caverne cristalline con potenti boss che offrono essenze potenziate (e ora potete pure corrompere le essenze con i vaal orb per potenziarle o modificarle!)... e ultimo ma non ultimo, il sistema della ricombinazione, che ora permette di fondere due oggetti nella speranza di ottenere i giusti modificatori in una nuova creazione. La community si è lamentata a lungo delle torri, quindi sono state pesantemente modificate. Ora sono molto più efficaci e interessanti È un quantitativo di roba che rasenta la follia, ma ci aspettavamo un update significativo, ed è comunque solo la punta dell'iceberg viste le tante modifiche e l'infinito numero di combinazioni che offriranno. Jonathan Rogers ha spiegato di voler evitare nerf alle abilità in futuro e di aver lavorato duramente col team per ribilanciare molti aspetti del gioco; al contempo, però, c'è ancora moltissimo da fare, molte classi vanno inserite, e non è sicuro se tutte saranno disponibili per il lancio. Nonostante il quantitativo di contenuti ancora da aggiungere, però, Rogers ha precisato di puntare comunque a una release nel 2025 (pur non potendo dare certezze) e che al di là degli update visti il team è al lavoro su una marea di altri contenuti importanti dietro le quinte. Beh, poco male, se gli update saranno sempre così massicci crediamo ci sia poco da protestare; la fiducia nel team resta altissima, e l'impressione è che di update in update Path of Exile 2 si avvicini sempre di più alla sua forma ideale.

Ancora una volta Grinding Gear Games sorprende con un update ricchissimo che promette ore e ore di nuovi contenuti, e una nuova classe davvero variegata. Basterà a tenere impegnata la community abbastanza a lungo? Path of Exile 2, d'altronde, è un mostro di qualità in continua crescita, ma le sue caratteristiche hanno anche dato forma a una community più affamata che mai. Avvicinare il progetto all'ideale che esiste nella mente dei fan non sarà facile per gli sviluppatori, ma è bello vedere come ci stiano provando senza sosta.