Path of Exile 2: Dawn of the Hunt è disponibile da oggi, è il più grande aggiornamento finora per il gioco

Come da programma, Grinding Gear e Tencent hanno pubblicato oggi Path of Exile 2: Dawn of the Hunt, il più grande aggiornamento visto finora per l'action RPG in questione, che introduce numerose novità all'interno del percorso di sviluppo ancora attivo per il titolo attualmente in accesso anticipato su PC.

Potete conoscere meglio questo aggiornamento leggendo la nostra anteprima su cosa contiene il nuovo update di Path of Exile 2, ma ricordiamo in questa occasione alcune delle aggiunte e novità introdotte con questo update, che sono davvero molte e puntano a rappresentare un arricchimento sostanziale dei contenuti del gioco.

In sostanza, come era stato riferito in precedenza, le aggiunte maggiori riguardano la nuova classe della Cacciatrice, l'aggiunta di cinque classi ascese, nuove tipologie di nemici e ovviamente oggetti ed elementi nuovi da raccogliere in giro per il mondo di gioco.