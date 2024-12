Path of Exile 2: guida alle Abilità, alle Passive, alle Skill Gem e alle Gemme

Path of Exile 2 ha cambiato radicalmente il funzionamento delle abilità: in questa guida spieghiamo il funzionamento delle Skill, delle Gemme, delle Passive e tutto ciò che serve sapere.

Una delle principali differenze fra Path of Exile 2 e gli altri action-RPG sta nel modo in cui il gioco di Grinding Gear Games approccia il sistema di abilità e di conseguenza come determina le differenze fra le diverse classi giocabili. Nel caso del primo episodio della saga di PoE i sistemi si erano fatti talmente complessi e intricati da rischiare di spaventare i nuovi arrivati, spesso portandoli a pensare che si trattasse di un'esperienza totalmente "hardcore" e dunque difficile da approcciare, per esempio, per i giocatori che provengono da un titolo semplice e immediato come Diablo 4. Ma questa, già allora, era una credenza molto lontana dalla realtà. Path of Exile 2 ha semplificato e reso nettamente più chiare tutte le sue componenti senza penalizzare assolutamente la libertà e la varietà di scelta che l'avevano trainato al successo: qualsiasi giocatore può sperimentare un'infinità di combinazioni senza alcun genere di vincolo, mescolando incantesimi e archetipi per dar vita all'avatar aRPG dei propri sogni. Vi state chiedendo come sia possibile ottenere questo genere di potere? In questa guida alle abilità, alle Skill Gem e alle Gemme di Path of Exile 2 spieghiamo tutto quello che serve sapere per iniziare a creare la propria build perfetta.

Informazioni fondamentali sulle Abilità Esattamente come abbiamo spiegato nella nostra guida alle Classi e alle Ascendancies, in Path of Exile 2 tutte le classi possono utilizzare tutte le abilità. E questo non vale solamente per le abilità attive, ma anche per quasi tutte le passive che non fanno specificamente parte delle Ascendancies. All'inizio vi sarà consigliato un percorso per sviluppare il vostro personaggio, ma siete liberi di cambiarlo completamente; per fare un esempio concreto, un Ranger è totalmente libero di equipaggiare una Balestra (Crossbow) e acquisire tutte le abilità del Mercenary, ignorando completamente quelle suggerite per il Ranger. Che senso ha fare una scelta di questo tipo? Semplice: magari avete dato un'occhiata alle Abilità Passive garantite da Ascendancy del Ranger (ovvero Deadeye e Pathfinder) e pensate che stiano bene con le Skill del mercenario. La prima regola di Path of Exile 2 è che se puoi immaginarlo puoi farlo. Le Skill Attive sono il cuore di qualsiasi personaggio La costruzione della build in Path of Exile 2, una volta scelta la Classe, passa prevalentemente da tre passaggi: per prima cosa si ottengono Skill Attive, poi si modificano attraverso le Support Gem, e infine si rifiniscono con bonus come quelli delle Aure o delle Meta Gems. Le Skill Attive si possono dividere in due principali categorie, ovvero Attacchi e Incantesimi. Gli Attacchi sono legati ad armi specifiche e quindi richiedono di impugnare determinate armi (Mace, Bow, Crossbow, Quarterstaff, eccetera) mentre gli Incantesimi sono per l'appunto... incantesimi. Dopodiché le Skill Attive si possono suddividere ulteriormente in tantissime categorie legate ad armi specifiche oppure a diversi tipi di danno elementale oppure ancora a diversi effetti, e queste categorie vengono definite Tag. Utilizzando la barra di ricerca, sia nel menù delle abilità sia nell'Albero delle Passive, potete cercare una Tag per trovare subito quello che cercate. Per esempio, se volete fare una build elettrica, vi basta digitare "Lightning", se impugnate un arco scrivete "Bow", oppure ancora "Stun" per lo stordimento, in modo tale da trovare tutti relativi i nodi nell'Albero delle Passive o tutte le relative abilità attive. L'elemento fondamentale nella creazione di qualsiasi build sta nelle sinergie fra abilità Il vostro scopo dev'essere quello di scegliere ed equipaggiare Skill Attive e Nodi Passivi che abbiano un qualche genere di sinergia, ed è proprio così che nasce l'embrione di qualsiasi build. Come accennato, si tratta di un processo: si ottengono le Skill Gem e si acquisiscono le Abilità Attive che si desiderano, poi si da uno sguardo all'Albero dei Talenti per vedere se c'è qualche Nodo dedicato, dopodiché si possono utilizzare le Support Gem per modificare ulteriormente quelle abilità e renderle pressoché inarrestabili. Queste sono solamente delle informazioni fondamentali, perché ora spiegheremo nel dettaglio tutti questi elementi.

Skill Gem e Abilità Attive In Path of Exile 2 le Abilità Attive si manifestano nella forma delle Skill Gem. Il meccanismo è semplicissimo: una volta incastonate, le Skill Gem forniscono l'Abilità Attiva selezionata. Le Skill Gem si possono inserire negli Slot appositi visibili nell'interfaccia Skill Gem

Tutti i personaggi cominciano con 9 Slot disponibili per le Skill Gem

Tutte le Skill Gem sono dotate di Socket ulteriori (ovvero dei castoni) nei quali è possibile inserire delle Support Gem che ne modificano gli effetti

Le Skill Gem si possono migliorare incrementando il numero di Socket

Il danno delle Skill dipende solo da quello dell'Arma e dalle Passive Il menù delle Skill Gem Come si ottengono le Skill Gem? Per ottenere una Skill Gem è sufficiente abbattere mostri in giro per il mondo di Path of Exile 2 finché non ci si imbatte in oggetti chiamati Uncut Skill Gems. Questi oggetti vengono droppati regolarmente dai mostri in tutte le aree del gioco e il loro livello scala sulla base della regione che si sta affrontando. Una volta ottenuta la Uncut Skill Gem è possibile accedere al menù di Gemcutting. Nel menù di Gemcutting vedrete tutte le Skill che potete ottenere inizialmente divise per Classe. Ricordiamo ancora una volta che tutte le Classi possono utilizzare tutte le Skill, a patto ovviamente di rispettare i requisiti. Questi requisiti riguardano le Statistiche (un certo numero di Int, di Str o di Dex) ma anche e soprattutto le armi equipaggiate: come dicevamo nella guida alle Classi, tutti quanti i personaggi sono liberi di utilizzare abilità come Earthquake, ma per poterlo fare devono anche impugnare una Mazza, il che potrebbe essere problematico dati i requisiti di Forza che queste armi richiedono. Il menù di Gemcutting in cui ottenere le Abilità Attive Ma problematico non vuol dire impossibile: sulla carta è possibile creare una Sorceress/Chronomancer e prendere tutte le Skill del Guerriero, non c'è niente che lo vieti, ma è ovvio che si tratta di teorie a dir poco folli che vengono formulate dai giocatori più esperti. Il bello di Path of Exile 2 sta proprio nella sperimentazione, quindi non abbiate paura di prendere Skill di altre Classi per testare un'idea che avete avuto: provare non costa nulla e si può cambiare le Skill Gem in qualsiasi momento senza perdere nulla. Potenziare le Skill Gem La potenza e l'efficacia delle Skill Gem - e quindi delle abilità - è strettamente legata alle Support Gem che vengono incastonate accanto. Delle Support Gem parleremo meglio in seguito, ma per il momento è importante sapere che si può incrementare il numero di Socket collegati a una singola Skill Gem, e per farlo è necessario utilizzare oggetti chiamati Jeweler's Orb. Per quanto riguarda il Livello della Skill Gem, questo si può invece incrementare utilizzando le Uncut Skills Gems che non si intende utilizzare per ottenere nuove Abilità Attive. Adesso però è arrivato il momento di parlare a fondo delle Support Gems.

Support Gem e modifiche alle abilità Le Support Gem sono delle speciali Gemme che migliorano o modificano del tutto gli effetti di una Skill Gem senza conferire alcuna Abilità Attiva. Per attivare gli effetti di una Support Gem è sufficiente incastonarla nei Socket (castoni) immediatamente accanto a una Skill Gem nel menù delle Skill. All'inizio tutte le Skill cominciano con due Socket dedicati a ospitare le Support Gem, dopodiché quel numero può essere incrementato fino a un massimo di cinque. Le Support Gem si possono tranquillamente trovare come drop nel mondo in forma Uncut. Quando equipaggiate una Support Gem, se cliccate sulla Gemma potrete vedere un menù che sostanzialmente vi offre dei suggerimenti sulle abilità migliori da attivare, ma in realtà siete quasi completamente liberi di fare quello che volete. Le Support Gem E qui è dove Path of Exile 2 si fa davvero interessante, dove mostra davvero la sua profondità, e il modo migliore per spiegarlo è attraverso un esempio pratico. La Support Gem "Multiple Projectiles" fa proprio ciò che suggerisce il nome, ovvero sparare due proiettili extra quando viene utilizzata l'abilità associata. Di base verrebbe da pensare di applicarla ad abilità come Lightning Arrow del Ranger o alle Granate del Mercenary, giusto? Il fatto è che quasi tutte le Support Gem si possono applicare a quasi tutte le abilità, per esempio agli incantesimi elementali o ad alcuni fendenti elementali del Monk. Dato che siete liberi di spostare le Support Gem in qualsiasi momento e senza nessun costo, non c'è quasi limite al modo in cui si possono modificare le Skill Gem. Ogni Support Gem collegata a una Skill Gem ne alza il requisito in Attributi di +5 punti. Per esempio, collegando "Multiple Projectiles" alla Skill Gem "Fireball" - dal momento che quella Support Gem è di colore Verde - alza il requisito in Dex (Destrezza) di 5 punti. I requisiti di allocazione delle Support Gem Le Support Gem si possono infatti dividere in tre categorie che corrispondono a tre colori: Rosso, Blu e Verde. Quelle Rosse sono legate alla Forza (Str), quelle Blu all'Intelligenza (Int) e quelle Verdi alla Destrezza (Dex). Ci sono solo due grandi limiti che caratterizzano tutte le Support Gems: il primo è che la loro allocazione è limitata dagli attributi del personaggio in uso, quindi per usarne di più dello stesso colore è necessario avere più punti attributo allocabili. Il secondo, invece, è un vero divieto, perché non è possibile utilizzare la stessa Support Gem contemporaneamente su due Abilità diverse. In questa pagina potete trovare l'elenco completo di tutte le Support Gems.

Le Spirit Gem, Persistent Buff e Meta Skills Da questo momento in avanti tratteremo alcune abilità particolari, a partire proprio da quelle legate alle Spirit Gem. Le Spirit Gem sono legate a un paio di meccaniche particolari, la più importante delle quali riguarda i Persistent Buffs: queste Gemme funzionano quasi come fossero delle abilità passive che rimangono attive permanentemente, richiedendo in cambio di mettere in riserva un certo costo in Spirito. Possono essere capacità sì attive ma anche legate alle cosiddette Meta Skills, ovvero abilità che generano effetti al raggiungimento di determinate condizioni. Alcuni Persistent Buff Tendenzialmente tutte queste abilità vengono definite dai giocatori di Path of Exile come "Reservation Skills", perché mettono "in Riserva" un certo ammontare di Spirit, una risorsa comune a tutte le Classi che assolve questo e altri scopi. Il metodo più semplice per spiegarle è facendo riferimento ai Persistent Buffs: la Spirit Gem "Archmage", per esempio, mette in Riserva 100 Spirito per garantire un buff che aggiunge 10% di danni elettrici al danno per ogni 100 Mana disponibile, incrementando leggermente il costo delle magie lanciate. Equipaggiandola, quindi, non otterrete una nuova Abilità Attiva, ma un buff permanente che viene definito Aura. Per utilizzarle è sufficiente trovare una Uncut Spirit Gem, utilizzarla per creare una Persistent Buff Spirit Gem e infine incastonarla all'interno del proprio kit. Ce n'è davvero di tutti i tipi, da "Magma Barrier" che attiva una barriera di magma fino a "Time of Need", che attiva una benedizione che vi cura periodicamente. Decisamente più complessa è la questione delle cosiddette Meta Skills: queste abilità hanno la capacità di attivare automaticamente la Skill Gem a cui vengono legate al momento del raggiungimento di determinate condizioni. In pratica sono l'opposto delle Support Gem: anziché modificare una Skill, sono delle Gemme nelle quali va inserita una Skill Gem specifica che dovete incastonarle accanto e che si attiverà al raggiungimento dei requisiti esplicitati nella spiegazione della Meta Skill. Sembra complicato, in realtà lo è molto meno: l'esempio più semplice è quello dei Totem del Warrior, in cui si può incastonare una Skill specifica, ma vale la pena fare un altro paio di esempi per spiegare meglio la questione. La Meta Skill Cast on Shock Prendiamo per esempio la Meta Skill "Cast on Critical": esattamente come suggerito dal nome molto esplicativo, la Skill Gem che le assocerete sarà attivata automaticamente dopo aver inflitto danni critici ai nemici. Ipotizziamo di mettere l'incantesimo "Firestorm" (infligge danni ad area di tipo fuoco) accanto "Cast on Critical": sullo schermo vedrete un indicatore che si riempirà ogni volta che metterete a segno un colpo critico, e una volta che sarà pieno utilizzerete automaticamente "Firestorm". Le Meta Skill sono davvero tantissime, come "Cast on Minion Death" per i negromanti o "Cast on Freeze", e questo solamente per quel che riguarda le Trigger Gem.