Quando esce South of Midnight? Insider svela il mese e dice quando sarà indicata la data precisa

South of Midnight è forse una delle esclusive più interessanti tra quelle in sviluppo presso i team di Xbox, vuoi per il suo stile grafico unico o per l'ambientazione, il bayou tipico di alcuni Stati del sud degli USA. I fan hanno avuto modo di vedere un paio di presentazioni, compresa una con un po' di gameplay, ma ancora non è dato sapere qual è la data di uscita .

Il mese di uscita di South of Midnight

La fonte in questione è eXtas1s, che ha indicato che il mese di uscita di South of Midnight è marzo 2025 e che una data di uscita sarà indicata con un trailer che dovrebbe andare in onda ai The Game Awards, che ricordiamo inizierà alle 01:30 di venerdì 13 dicembre (la notte tra il giovedì e il venerdì, per chiarezza).

Ovviamente questo è unicamente un rumor, ma il vantaggio è che potremo scoprire se il leaker ha ragione molto presto. eXtas1s è un leaker noto, non sempre affidabile, ma negli ultimi mesi ha condiviso correttamente l'arrivo di vari giochi su Xbox Game Pass, quindi pare credibile che in ambito Xbox sia un minimo affidabile. Per ora, comunque, non bisogna considerare nulla di tutto questo come una informazione ufficiale.

In attesa di novità, vi suggeriamo il nostro approfondimento nel quale vi spieghiamo che South of Midnight è graficamente magnifico e narrativamente intrigante: ecco tutto quello che sappiamo.