South of Midnight è graficamente magnifico e narrativamente intrigante: tutto quello che sappiamo

L'attesa è ancora lunga, quindi, ma perlomeno ora abbiamo un'idea più precisa di quello che possiamo aspettarci dal videogioco di Compulsion Games (lo studio di Contrast, We Happy Few). In questo articolo vedremo tutto quello che sappiamo su South of Midnight. Via!

Tra i tanti e ottimi trailer dell'Xbox Games Showcase, Microsoft ha inserito anche una nuova presentazione di South of Midnight , un gioco d'azione per PC e Xbox Series X|S (su Game Pass sin dal lancio) previsto per ora per un generico 2025.

La storia ruoterà attorno al trauma e, più in generale, ogni elemento di gioco è stato pensato per avere un valore narrativo, che si tratti della musica, della grafica e del gameplay. Ad esempio, le battaglie non portano alla morte dei nemici, ma alla guarigione dell'ambiente e alla rimozione del trauma che li ha resi dei mostri.

Questo potere le tornerà utile perché le avventure di South of Midnight la porteranno in un viaggio sempre più lontano dalla civiltà verso un mondo magico pieno di creature ispirate alla mitologia dell'America più profonda e rurale , ispirata dall'esperienza di vita del Creative Director David Sears.

Questa nuova esclusiva di Xbox ci mette nei panni di Hazel, una giovane donna che ha perso la madre per colpa di un uragano nel sud degli Stati Uniti. L'esperienza ha però evocato in lei un nuovo potere, la Tessitura (Weaving in originale), che le permette di rielaborare l'intreccio delle energie che compongono l'universo.

Il gameplay di South of Midnight

Controller alla mano, dal nuovo gioco di Compulsion ci possiamo aspettare un'avventura "lineare, ma ad ampio respiro", ovvero una serie di capitoli che ci porteranno di luogo in luogo in modo guidato, ma con ambienti un po' più ampi del normale dove è possibile esplorare alla ricerca di potenziamenti o qualche segreto, sfruttando anche le capacità di Hazel di arrampicarsi, planare e lanciarsi verso appigli con i propri poteri da Tessitrice. Questo tipo di descrizione viene ad esempio usato per descrivere giochi come i recenti God of War di Santa Monica Studio, ma sarà comunque necessario capire effettivamente quanto corposo sarà South of Midnight.

Uno dei mostri di South of Midnight mentre fronteggia la protagonista Hazel

Ogni regione del gioco avrà il proprio bioma che rifletterà la varietà degli ambienti del Sud degli Stati Uniti. Per il momento abbiamo visto un'area ispirata dal delta del Mississippi e più specificatamente a una vera città fantasma visitata dal team. La realtà è però solo il punto di partenza perché, come una sorta di Alice che entra nella tana del coniglio, Hazel si avventurerà verso un mondo mitico pieno di strane creature, come l'alligatore gigante e cieco del trailer o la carpa parlante che ci fa da guida.

Per quanto riguarda le battaglie, la più recente presentazione ci ha mostrato classici scontri corpo a corpo, fatti di combo, schivate e l'uso di capacità speciali. Queste ultime saranno condivise per le battaglie, l'esplorazione e la risoluzione di enigmi e si tratta di capacità concettualmente semplici: quelle mostrate sono Ripara, Tira e Spingi, i cui usi sono più che ovvi. La magia non è solo distruzione, quindi, ma un modo per interagire naturalmente col mondo e aiutarlo a guarire. Parlando degli avversari, viene confermato che ci saranno vari archetipi contro i quali scontrarci, ma per ora abbiamo visto troppo poco per capire esattamente cosa possiamo aspettarci da South of Midnight.