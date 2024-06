Il 77% dei giocatori non può accedere a Elden Ring Shadow of the Erdtree e Bandai Namco lo sa bene

Elden Ring Shadow of the Erdtree è in arrivo tra dieci giorni e questo significa che se ancora non avete completato le vostre avventure nel gioco di FromSoftware dovete iniziare a premere l'acceleratore. Bandai Namco stessa è scesa in campo per ricordare che è necessario sconfiggere due boss.

Quanti sono pronti per entrare nel DLC? In realtà non moltissimi se usiamo le percentuali dei trofei/obiettivi/achievement delle varie versioni del gioco di ruolo.