Ora si parla di un possibile PlayStation Showcase con Marathon e Destiny 3 a fine estate

Quest'ultimo verrebbe definito semplicemente "Destiny" ma sarebbe il seguito della serie, dunque a tutti gli effetti il terzo capitolo, in attesa di capire quale sarà la titolazione precisa del gioco in questione.

In base a quanto riferito dal presunto leaker, l'evento in questione, previsto a settembre, sarebbe un vero e proprio PlayStation Showcase, ovvero un evento di dimensioni maggiori, destinato a ospitare anche novità di rilievo tra le quali si parla di giochi Bungie come Marathon e anche un possibile riferimento a Destiny 3 .

Un PlayStation Showcase con novità da Bungie?

La cosa interessante è che l'utente che ha fatto questa esternazione aveva parlato in precedenza di un'espansione chiamata Frontiers, che ha trovato una sorta di conferma in un teaser ufficiale di Bungie.

Marathon, un'immagine dal teaser trailer

Il nome compare infatti al termine di un recente video con i dettagli su Destiny 2: La Forma Ultima, e questa coincidenza ha subito lanciato il leaker sotto le luci della ribalta, facendo prendere in considerazione anche quest'altra possibile rivelazione sul PlayStation Showcase.

Queste voci sono ovviamente costanti e alimentate dal prolungato silenzio di Sony sulle proprie produzioni interne: in molti puntava sull'evento di fine maggio per poter sapere qualcosa sulle novità dei PlayStation Studios, ma a quanto pare il recente State of Play non è stato considerato all'altezza delle aspettative, considerando che sono anche emerse richieste a Sony, da parte dei fan, di organizzare un evento alla stregua dell'Xbox Games Showcase visto lo scorso fine settimana.