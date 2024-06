L'Ubisoft Forward non ha mostrato un gioco molto atteso e i fan sono di nuovo disperati

Durante l'evento di Ubisoft sono stati mostrati vari giochi in arrivo su PC, console e mobile, compresi grandi nome come Assassin's Creed Shadows e Star Wars Outlaws.

Purtroppo la compagnia francese non ha mostrato anche altri videogiochi molto attesi che sembrano un po' spariti nel nulla. È facile pensare a Beyond Good and Evil 2, ad esempio, per il quale molti hanno un po' perso le speranze dopo tutti questi anni di silenzio.

Vi è però un altro gioco che i fan speravano veramente di rivedere: il remake di Splinter Cell.