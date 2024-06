PlayStation Plus Premium: tre giochi classici di PS2 sono disponibili da oggi per gli abbonati

I tre giochi in questione erano stati già annunciati tra quelli in arrivo a giugno in PlayStation Plus Extra e Premium , e sono disponibili da oggi, martedì 11 giugno 2024, on la possibilità del download che dovrebbe essere già aperta.

Come da programma, il catalogo di PlayStation Plus Premium si espande oggi con altri tre giochi classici da PS2 disponibili liberamente per gli abbonati al massimo tier della sottoscrizione Sony, a dimostrare anche un maggiore impegno della compagnia sul recupero dei giochi appartenenti alla mitica seconda console.

Il rilancio dei giochi PS2 è partito con Premium?

Si tratta di giochi di una certa fama, e soprattutto dimostrano un notevole rilancio nel recupero dei titoli PS2 all'interno dell'ambito di PlayStation Plus Premium.

Sly Raccoon pronto all'azione

La prima mandata di giochi appartenenti a tale console sul servizio Sony, infatti, non aveva convinto in pieno.

I primi titoli presentavano alcuni problemi di emulazione e, in generale, non rappresentavano proprio il modo migliore per godersi alcuni classici storici dell'industria videoludica. Sembra tuttavia che Sony abbia investito maggiormente nel sistema di emulazione da PS2, cosa che dovrebbe dare il via a un recupero più consistente della libreria della seconda console della compagnia, che è estremamente vasta.

Da oggi è dunque possibile recuperare Tomb Raider Legend, titolo importante in quanto protagonista di una sorta di primo reboot della serie come avvio della "seconda serie" composta dalla trilogia con Anniversary e Underworld e in grado di portare una notevole modernizzazione al gioco tra meccaniche e caratteristiche varie.

Star Wars: The Clone Wars è uno sparatutto tie-in del film che all'epoca aveva alquanto soddisfatto i fan, mentre Sly Raccoon (noto in USA come Sly Cooper and the Thievius Raccoonus) è un amato platform 3D con grafica in cel-shading che ha segnato il primo successo maggiore per Sucker Punch.