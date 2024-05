Ecco alcuni dei giochi PS4 e PS5 in arrivo su PlayStation Plus Extra e Premium a giugno

Alcuni dei giochi PS4 e PS5 in arrivo su PlayStation Plus Extra e Premium a giugno sono stati annunciati ufficialmente da Sony, e stavolta la lista include anche alcuni titoli per il visore PlayStation VR2. L'elenco completo verrà rivelato più avanti, come da tradizione.

A partire dal 6 giugno sarà possibile scaricare i seguenti giochi per PlayStation VR2:

Ghostbusters: Rise of the Ghost Lord

Walkabout Mini Golf

Synth Riders

Before Your Eyes

The Walking Dead: Saints & Sinners - Chapters 1 & 2

Dall'11 giugno, invece, gli abbonati di livello Premium potranno scaricare questi classici PS2:

Tomb Raider Legend

Star Wars: The Clone Wars

Sly Cooper and the Thievius Raccoonus

I giochi PS4 e PS5 della lista saranno disponibili con date differenti:

Dredge | PS4, PS5 (dal 29 maggio)

LEGO Marvel Super Heroes 2 | PS4 (dal 31 maggio)

Cricket 24 | PS4, PS5 (dal 5 giugno)

Grand Theft Auto: San Andreas - The Definitive Edition | PS4, PS5 (dal 7 giugno)

Infine, dal 29 maggio sarà disponibile per gli abbonati la versione di prova completa di WWE 2K24.