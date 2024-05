Call of Duty: Black Ops 6 svelato in trailer, sarà su Game Pass al lancio

Come ampiamente preannunciato da Activision, Call of Duty: Black Ops 6 si è svelato proprio in questi minuti con un primo trailer di presentazione, costruito in live action e a carattere prettamente narrativo, che riporta anche la data della presentazione estesa del gioco. Il nuovo capitolo verrà presentato più nel dettaglio con un evento speciale dopo l'Xbox Game Showcase, il 9 giugno 2024 ma quello che ora è certo è il fatto che arriverà anche direttamente nel catalogo di Game Pass al day one, come era emerso anche in base a vari indizi nelle ore scorse e tenendo fede all'idea di Microsoft di portare tutti i giochi della compagnia nel servizio al lancio.

La Guerra nel Golfo Seguendo le caratteristiche tipiche della sotto-serie Black Ops, anche in questo caso la storia mette in scena operazioni militari più o meno "segrete" e oscure, che vengono portate avanti sotto copertura in varie zone del mondo ma collegate ad eventi, conflitti e personaggi realmente esistiti o esistenti. In Call of Duty: Black Ops 6 si torna a parlare della Guerra nel Golfo, come era emerso già da varie voci di corridoio, e nel trailer possiamo vedere vari personaggi storici. Si intravede, in particolare Saddam Hussein, il cui volto trapelava già nell'immagine di anteprima del nuovo trailer, il quale potrebbe verosimilmente coprire un ruolo fondamentale nella storia di questo capitolo, in attesa di ulteriori informazioni. Altre informazioni arriveranno durante l'evento di presentazione speciale che è stato fissato subito dopo l'Xbox Game Showcase il 9 giugno, dove probabilmente potremo vedere per la prima volta il gameplay di Call of Duty: Black Ops 6 e forse conoscerne anche la data di uscita, dunque restate sintonizzati per ulteriori dettagli sul nuovo blockbuster di Activision e Microsoft.