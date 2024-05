I Days of Play sono ufficiali: scopriamo le offerte su PS5, PlayStation VR2, PS Plus e non solo

I Days of Play sono ufficiali: la promozione Sony partirà domani, 29 maggio, e durerà fino al 12 giugno. Durante questo periodo sarà possibile approfittare di numerose offerte sull'acquisto di PS5, PlayStation VR2, abbonamenti a PS Plus e non solo.

Nel corso dell'iniziativa gli utenti potranno accedere gratuitamente a nuovi avatar che celebrano i giochi PlayStation più popolari, nonché partecipare a una serie di entusiasmanti sfide in cui i giocatori dovranno collaborare per raggiungere gli obiettivi della community e sbloccare ricompense PS Stars esclusive.

A tal proposito, durante i Days of Play saranno disponibili speciali campagne PlayStation Stars che consentiranno di ottenere nuove collezioni digitali e una nuova teca in cui metterle in mostra. Gli abbonati a PlayStation Plus avranno diritto a campagne esclusive.