NVIDIA e MediaTek: il nuovo SoC per PC AI al Computex? La rivoluzione potrebbe essere vicina

Negli ultimi giorni, si sono moltiplicate le voci sull'arrivo di un nuovo chip dedicato ai "PC AI" nato dalla collaborazione tra NVIDIA e MediaTek. La scorsa settimana i grandi produttori come Microsoft, ASUS, Lenovo e Samsung hanno presentato le proprie piattaforme PC Copilot+ equipaggiate con Snapdragon X Elite, dando il via ad una nuova generazione di dispositivi portatili.

NVIDIA e MediaTek stanno da tempo lavorando ad una soluzione che possa competere con Qualcomm e potrebbero presentare un nuovo SoC per l'intelligenza artificiale nel corso del Computex 2024. Ecco cosa sappiamo.