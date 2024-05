One-Punch Man, il cosplay di Tatsumaki / Tornado di narga_lifestream mostra i segni della battaglia

narga_lifestream ha realizzato un nuovo cosplay dedicato a Tatsumaki / Tornado dalla serie One-Punch Man, rappresentando stavolta il personaggio in una versione al limite, sanguinante per via di una dura battaglia.

La modella russa ha detto di entusiasmarsi quando può interpretare personaggi provati da un feroce combattimento, sporchi o coperti di sangue: si tratta di situazioni che la fanno sentire forte e dura.

Come sappiamo, Tatsumaki è una componente dell'Associazione degli Eroi e occupa la seconda posizione della Classe S, dunque si tratta di una combattente particolarmente potente, dotata di abilità telecinetiche che le permettono di sollevare qualsiasi oggetto.