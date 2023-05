One-Punch Man: il cosplay di Bunny Tatsumaki di atun_con_mayonesa ci domina dall'alto

One-Punch Man è pieno di eroi e cattivi interessanti, alcuni potenti altri meno. I migliori eroi di questo mondo sono quelli di "classe S" e tra di essi vi è Tatsumaki. Il personaggio è uno dei più apprezzati dai fan e spesso viene ricreato con i cosplay. Ora, atun_con_mayonesa ci propone la propria versione del cosplay di Bunny Tatsumaki.

atun_con_mayonesa propone una versione abbastanza originale di Bunny Tatsumaki. Di norma il personaggio indossa una semplice veste nera, ma in questa versione "Bunny" la vediamo con una gonna, una camicia e scarpe col tacco. Considerando che il personaggio è basso, i tacchi sembrano perfetti per guadagnare qualche centimetro. Ovviamente non mancano le orecchie da coniglio e la coda a batuffolo.

Se siete fan dei cosplay, allora dovreste vedere il cosplay di Bunny Bulma di 08chise_ ci incanta con i propri occhi. Ecco poi il cosplay di Momo Yaoyorozu di ao_cos sa come farsi notare. Come non citare inoltre il cosplay di Black Widow di missbrisolo mostra la trasformazione da spia a eroina in video. Chiudiamo con il cosplay di Kafka di babsofthegalaxy ci introduce al gioco free to play.

Diteci, cosa ne pensate del cosplay di Bunny Tatsumaki realizzato da atun_con_mayonesa? Il personaggio di My Hero Academia è stato ricreato nel modo migliore, oppure credete di aver visto versioni di qualità superiore?