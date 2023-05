Honkai Star Rail: il cosplay di Kafka di babsofthegalaxy ci introduce al gioco free to play

Hoyoverse è pronta a portarci in una nuova avventura con il suo Honkai Star Rail, nuovo free to play per PC e mobile (previsto anche per PlayStation). Anche il mondo del cosplay quindi reagisce al nuovo potenziale successo del team cinese e inizia a proporre le proprie creazioni. Ad esempio, babsofthegalaxy ci propone il cosplay di Kafka.

babsofthegalaxy propone un cosplay molto dettagliato di Kafka. La donna è uno dei personaggi giocabili di Honkao Star Rail. È un membro dei Stellaron Hunters. Viene descritta come bella, calma ed elegante, anche in combattimento. È un personaggio di rarità cinque e il suo elemento è l'elettricità. Ricordiamo che Honkai Star Rail è un gioco sci-fi con una struttura simile a quella di Genshin Impact, ovvero un free to play basato sui personaggi da potenziare ed equipaggiare. In questo caso, però, il sistema di combattimento è a turni invece che in tempo reale.

Diteci, cosa ne pensate del cosplay di Kafka realizzato da babsofthegalaxy? Il personaggio di Hokai Star Rail è stato ricreato nel modo migliore oppure credete di aver visto versioni di qualità superiore?