Dragon Ball: il cosplay di Bulma in costume da bagno di cutefreak non aspetta il caldo

Dragon Ball, di saga in saga, ci propone svariate ambientazioni, una di quelle ricorrenti è l'isola del Genio delle Tartarughe di Mare, che è per molti personaggi si trasforma in un luogo di villeggiatura dove godersi il sole in costume da bagno. Uno di questi personaggi è Bulma, l'amica di Goku. Ora, possiamo vedere proprio un cosplay di Bulma in costume da bagno realizzato da cutefreak.

cutefreak ci propone un cosplay semplice, con vari elementi distintivi del personaggio, come i capelli azzurri raccolti in una treccia, il fiocco rosso, la maglia con sopra scritto Bulma e non solo. Non si tratta del cosplay più elaborato di sempre, ma svolge il proprio compito e ci fa sognare che l'estate sia già arrivata.

Diteci, cosa ne pensate del cosplay di Bulma in costume da bagno realizzato da cutefreak? Il personaggio di Dragon Ball è stato ricreato nel modo migliore, oppure credete di aver visto versioni di qualità superiore?