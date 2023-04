Paper Mario è stato completamente decompilato, ora è possibile convertirlo su PC

Il programmatore Ethan Roseman ha annunciato di aver finito l'ingegneria inversa sul codice di Paper Mario per Nintendo 64. La notizia è rilevante perché apre le porte a una conversione PC del gioco, oltre che alla possibilità di sviluppare delle mod dedicate. Un po' come successo con Super Mario 64 e altri titoli di Nintendo. Da sottolineare come una eventuale conversione non violerebbe il copyright di Nintendo.

Roseman: "Sono davvero felice di annunciare che dopo più di tre anni di lavoro sul progetto di decompilazione di Paper Mario abbiamo raggiunto uno stato di completamento del 100% per la versione USA."

Quindi ha aggiunto che: "C'è ancora molto lavoro da fare sul progetto, inclusa la documentazione, il supporto per le altre versioni, più supporto per le risorse ecc. ma abbiamo raggiunto un obiettivo importante che non sarebbe stato possibile senza l'immane lavoro di così tanta gente di talento."

Roseman ha anche condiviso un video sul lavoro di decompilazione, che potete vedere qui di seguito:

Progetti come questo sono legali perché tecnicamente ricreano il codice dei giochi da zero, senza usare alcuna risorsa soggetta a copyright. Detto questo, chiunque voglia godere di una conversione dovrà usare una sua rom di Paper Mario, ottenuta da una cartuccia originale in proprio possesso.

Come già accennato, ormai sono diversi i giochi per Nintendo 64 a essere stati decompilati, come Perfect Dark, The Legend of Zelda: Ocarina of Time e Super Mario 64.