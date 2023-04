My Hero Academia: il cosplay di Camie di mari.nyaaaa è molto fedele al personaggio

My Hero Academia è denso di personaggi, alcuni regolarmente in scena e altri che rimangono solo di sfondo. Uno dei meno sfruttati ma comunque apprezzati è ad esempio Camie Utsushimi. Ora, mari.nyaaaa ci propone il proprio cosplay di Cami, in una versione molto fedele.

Camie Utsushimi ha la capacità di creare illusioni e appare nella serie durante un esame per la licenza provvisoria da eroe. Si tratta di una studentessa di una scuola diversa rispetto ai protagonisti di My Hero Academia e per questo appare di rado nella storia. Il personaggio ha però molti fan e il mondo del cosplay lo sa bene. mari.nyaaaa ha realizzato un cosplay di qualità e fedele al personaggio.

Diteci, cosa ne pensate del cosplay di Camie realizzato da mari.nyaaaa? Il personaggio di My Hero Academia è stato ricreato nel modo migliore oppure credete di aver visto versioni di qualità superiore?