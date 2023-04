Assassin's Creed: Forgotten Temple, annunciato il seguito di AC 4 in formato Webcomic

Ubisoft ha annunciato che Assassin's Creed diventerà un webcomic originale, realizzato in collaborazione con il gigante coreano dei fumetti digitali Webtoon. Il fumetto, intitolato Assassin's Creed: Forgotten Temple, sarà incentrato su Edward Kenway, protagonista di Assassin's Creed 4: Black Flag (2013). La pubblicazione inizierà il 24 aprile 2023.

La storia seguirà le avventure di Edward Kenway dopo gli eventi di Black Flag, quando Kenway si imbarcherà in una pericolosa ricerca dei Frutti dell'Eden, una serie di artefatti antichi creati da un civiltà oramai scomparsa, che sono al centro della saga. Inoltre, la serie introdurrà anche Noa, una discendente coreano-americana di Edward, alla ricerca di indizi sulla storia perduta della sua famiglia.

"Siamo entusiasti di espandere la serie di Assassin's Creed all'interno di Webtoon grazie a questa straordinaria collaborazione con Webtoon e Redice Studio", ha dichiarato in un comunicato stampa Julien Fabre, direttore dello sviluppo globale delle attività televisive e transmediali di Ubisoft. "Abbiamo lavorato duramente con i talentuosi ragazzi di Redice per realizzare questo originale sequel di Assassin's Creed Black Flag e speriamo che i fan storici e i nuovi lettori di tutto il mondo lo apprezzino".

Redice è uno studio artistico coreano noto per aver prodotto adattamenti di webtoon di famose web novel coreane come Omniscient Reader e I'm the Max-Level Newbie. I primi sei episodi di Forgotten Temple saranno disponibili per la lettura esclusivamente su Webtoon, con un totale di 150 episodi in tre "stagioni", con pubblicazione settimanale.

La keyart di Assassin's Creed: Forgotten Temple

"Come fan di lunga data del franchise, non vediamo l'ora che i lettori vedano come finirà la storia di Edward Kenway", ha dichiarato David Lee, vicepresidente dei contenuti di Webtoon. "Questa incredibile serie affascinerà i fan esistenti dei videogiochi di Assassin's Creed e allo stesso tempo introdurrà questa amata IP a un nuovo pubblico su Webtoon".

