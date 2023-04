Trine 5: A Clockwork Conspiracy, trailer di annuncio e periodo di uscita per PC, Xbox, Switch e PS

THQ Nordic - editore - e Frozenbyte - sviluppatore - hanno annunciato Trine 5: A Clockwork Conspiracy. Previsto per l'estate 2023, questa nuova avventura sarà disponibile per PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e Nintendo Switch. È stato pubblicato anche un trailer, che potete trovare poco sotto.

Tramite un comunicato ufficiale, THQ Nordic spiega che potremo vestire i panni di Amadeus il mago, Zoya la ladra e Pontius il cavaliere, ovvero i nostro noti protagonisti della saga. La descrizione di Trine 5: A Clockwork Conspiracy recita: "Con la reputazione macchiata, i propri cari in pericolo e i propri poteri magici in gioco, gli eroi di Trine devono riunirsi per respingere un temibile esercito meccanico e riportare la pace e la giustizia nel paese!"

Possiamo aspettarci il noto mix di esplorazione 2,5D, con platform, azione ed enigmi. Potremo giocare a Trine 5: A Clockwork Conspiracy da soli o in cooperativa con un massimo di altre tre persone in modalità locale od online (gli enigmi si adattano al numero di giocatori). Ci saranno vari opzioni di accessibilità sia per i combattimenti che per i puzzle. Gli autori promettono anche un mondo fantasy visivamente incantevole, di cui potete vedere alcune sezioni nel trailer qui sotto.

Trine 5: A Clockwork Conspiracy proporrà anche un nuovo sistema di combattimento e "intensi scontri con boss". Viene promessa anche più varietà di gameplay ed estetica, con anche la possibilità di personalizzare i costumi dei personaggi.

