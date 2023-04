NVIDIA GeForce RTX 4070 Founders Edition: la recensione della GPU più interessante della famiglia 4000

Con la recensione della NVIDIA GeForce RTX 4070 Founders Edition celebriamo i 30 anni di NVIDIA e, cosa ancora più importante, l'arrivo del primo modello davvero abbordabile della nuova serie di GPU NVIDIA basate su architettura Ada Lovelace. Sia chiaro, parliamo comunque di 669€ per un prezzo sensibilmente più alto rispetto a quello di lancio della NVIDIA GeForce RTX 3070, ma il rincaro è inferiore a quanto lasciato temere dalle indiscrezioni delle scorse settimane mentre la configurazione di memoria è la stessa della NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti , una scheda che nella migliore delle ipotesi costa 230 e rotti euro in più.

Caratteristiche tecniche

La NVIDIA GeForce RTX 4070 Founders Edition è una scheda pensata per giocare in 1440p a oltre 100 FPS

La NVIDIA GeForce RTX 4070 si basa sullo stesso chip da 35.8 miliardi di transistor della NVIDIA GeForce 4070 Ti con la quale condivide gli stessi 12 GB di memoria GDDR6 su BUS a 192-bit. Di contro si accontenta di 5888 CUDA core contro i 7680 della sorella maggiore anche se guarda comunque alla risoluzione 1440p, promettendo nei giochi fatti girare a questa risoluzione oltre 100 FPS di media anche con il ray tracing abilitato, almeno laddove c'è il DLSS 3 disponibile. Inoltre è in grado di regalare qualche soddisfazione pure in 4K anche se, come suggerisce la dotazione in termini di memoria video, non è questo l'obiettivo di un modello pensato per configurazioni intermedie, per quanto ormai gonfiate nel prezzo dai rincari generalizzati del mercato tecnologico.

Prima di addentrarci sul prezzo, comunque, parliamo della scheda a partire dalle novità dell'architettura Ada Lovelace. Dei capisaldi di questa nuova serie, che si propone come una diretta evoluzione della precedente, abbiamo già abbondantemente trattato nella recensione della mostruosa NVIDIA GeForce RTX 4090, caratterizzata da un prezzo esorbitante eppure ben più allettante della NVIDIA GeForce RTX 4080 visto il gran salto in termini di potenza, ma possiamo riassumerle brevemente prima di tornare a parlare di questo nuovo modello.

La NVIDIA GeForce RTX 4070 Founders Edition è pressoché identica ai modelli di punta, ma è decisamente più piccola

Con la nuova serie, NVIDIA è passata a un processo produttivo a 4 nanometri che ha permesso di aumentare esponenzialmente il numero di transistor. Ma sul piatto ci sono anche un incremento massiccio della cache L2, la tecnologia Shader Execution Reordering, i Tensor core di quarta generazione progettati appositamente per la tecnologia Frame Generation del DLSS 3 e gli RT core di terza generazione che godono di una potenza sensibilmente superiore a quelli della serie precedente. Troviamo, inoltre, gli NVIDIA Remix, la continua evoluzione della tecnologia Reflex in funzione del gaming competitivo, il DLSS messo al servizio dei creatori di contenuti con tanto di pieno supporto nella piattaforma Omniverse e la RTX Video Super Resolution che, compatibile anche con la serie RTX 3000 a differenza del DLSS 3, utilizza l'intelligenza artificiale per migliorare la qualità dei video riprodotti con Google Chrome, Microsoft Edge e, a partire dal 12 aprile, anche con VLC.

Per quanto riguarda il DLSS 3, la nuova versione dell'upscaling NVIDIA è un fattore che non possiamo certo trascurare. Al netto delle polemiche, nei giochi in cui è implementato al meglio garantisce una qualità in upscaling paragonabile a quella della risoluzione nativa. Certo, in alcuni casi compaiono ancora glitch e in titoli come Metro Exodus la qualità alle basse risoluzioni è tutt'altro che eccezionale, ma nella maggior parte dei titoli recenti la resa è molto alta e fa quindi pesare, rispetto all'FSR, l'importanza dei Tensor core dedicati delle GPU NVIDIA. Un fattore, questo, ancora più evidente con la nuova versione dell'upscaling che grazie ai nuovi Tensor core è capace di generare interi frame aggirando tra l'altro i limiti della CPU. Ed è questa caratteristica a rappresentare il maggior vantaggio delle nuove GPU NVIDIA su una concorrenza che se la gioca invece sul rapporto tra potenza bruta e prezzo, oltre che sulla compatibilità trasversale dell'upscaling FSR.

La NVIDIA GeForce RTX 4070 è uno scricciolo rispetto alla NVIDIA GeForce RTX 4090 Founders Edition, ma la connettività video è la stessa

Detto questo, torniamo a parlare nello specifico della NVIDIA GeForce RTX 4070 Founders Edition, una scheda che secondo i test interni ha una potenza nuda e cruda non troppo distante da quella di una NVIDIA GeForce RTX 3080. Ed è qui che stonano i 669€ di prezzo, inferiori di appena 50€ rispetto alla scheda di fascia superiore della scorsa generazione e più alto di 150€ rispetto al cartellino della NVIDIA GeForce RTX 3070. Ma il contesto in cui ci troviamo oggi è ben diverso da quello precedente alla pandemia. In questi anni l'emergenza, la speculazione, una nuova guerra e la complessa situazione di Taiwan hanno contribuito all'incremento vertiginoso dei prezzi dei wafer e quindi dei chip. Impossibile quindi effettuare paragoni diretti con la situazione di 4 anni fa. Inoltre l'esborso è comunque inferiore al prezzo consigliato della NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti di 230€ e ci mette di fronte a cifre che non si vedevano da parecchio tempo per una soluzione di questo tipo.

Sia chiaro, viste le vendite traballanti delle nuove GPU ci saremmo aspettati qualche CUDA core attivo in più a rendere il pacchetto più appetibile. D'altronde parliamo del 23% di core in meno rispetto alla NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti a fronte di un risparmio del 22%. Ma, come vedremo, in gioco la differenza tra le due schede è spesso inferiore al risparmio e questo anche grazie alla configurazione di memoria della scheda, identica a quella del modello Ti. Ed è uguale anche la banda passante che con 504 GB/s rimane inferiore a quella della 3080, ma è aiutata dal netto incremento di cache L2 che concede più spazio di manovra ai nuovi modelli.

Scheda tecnica NVIDIA GeForce RTX 4070 Founders Edition