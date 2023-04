NVIDIA compie 30 anni: la storia della casa di Santa Clara

La storia embrionale di NVIDIA vive dell'intreccio con i primi progetti "NV" , acronimo di "Next Version" che sarebbe diventato parte integrante della storica denominazione della compagnia. Il primo prodotto a vedere la luce del sole fu proprio il chipset NV1, praticamente il primo acceleratore multimediale completo: l'architettura ospitava un processore grafico, una scheda audio integrata e persino una porta gamepad, compatibile con la variante per SEGA Saturn. L'unica ragione per cui il nome di NV1 resta tutt'oggi associato a un passato esoterico risiede nella sfortunata scelta di scommettere sulle texture quadratiche invece che sui poligoni, che come ben noto avrebbero trovato decisamente maggiore risposta. L'altalenante andamento del Saturn non aiutò certo la diffusione, ma l'ultimo chiodo nella bara del progetto - quello capace di tarpare definitivamente le ali anche al potenziale successore - fu piantato da Microsoft tramite l'emersione delle prime DirectX, orientate esclusivamente verso la tecnologia di rendering a poligoni.

Lo strepitoso successo dei prodotti NVIDIA seppe farsi notare e catturò in particolar modo l'attenzione di Microsoft, che affidò proprio alla compagnia il compito di progettare e costruire l'hardware grafico della sua nuova console per videogiochi, ovvero Xbox . Al di là dei traguardi raggiunti sul fronte tecnico, tale accordo con la casa di Redmond iniettò 200 milioni di dollari nelle casse di NVIDIA, una somma che fu immediatamente impiegata per inseguire l'espansione. La prima acquisizione risale al 2000 e fu proprio quella di 3dfx, storico sviluppatore delle Voodoo ormai costrette all'inseguimento di GeForce; nel corso degli anni successivi, il medesimo destino toccò a ExLuna, MediaQ, iReady, Hybrid Graphics e soprattutto alla controversa ULI Electronics, che all'epoca era uno dei più grandi fornitori di ATI Technologies, il più affermato competitor della casa di Santa Clara. Non deve stupire che nel 2006 tanto NVIDIA quanto AMD - la società che aveva da poco rilevato ATI - si trovarono al centro di un'indagine del Dipartimento di Giustizia statunitense per ipotetiche violazioni in materia di antitrust. NVIDIA, dal canto suo, ormai aveva mani dappertutto: a partire dal 2004 avrebbe aiutato Sony nella costruzione dell'RSX per PlayStation 3 senza occuparsi della produzione diretta, mentre quattro anni più tardi integrò nella sua struttura anche Ageia, ben noto sviluppatore del motore fisico PhysX.

Anche se all'epoca NVIDIA era determinata a proseguire la sua strategia fortemente improntata all'integrazione , in seguito alla mattanza dei 2000 gli sguardi della mano visibile del mercato erano strettamente puntati su di lei. Dopo l'acquisizione di Mellanox Technologies e delle sue DPU, apparentemente sottratte a Intel con un accordo da 7 miliardi, il tentativo di acquisizione di Arm del 2020 si risolse in diciotto lunghi mesi di disquisizioni che portarono le autorità antitrust, e in particolar modo quella del Regno Unito, a opporre una strenua resistenza, quella che al momento sembra aver posto un punto fermo in fondo alle acquisizioni indiscriminate della casa.

Nel tentativo di espandere il peso della sua tecnologia GPU, già nel 2004 NVIDIA aveva sviluppato CUDA , un'architettura hardware per l'elaborazione parallela, una soluzione che mirava a sostituire le librerie grafiche tridimensionali con la programmazione diretta dell'unità grafica al fine di premiare il calcolo parallelo. Usando CUDA, di fatto, le ultime GPU NVIDIA diventano architetture aperte come le CPU. Allo stesso modo, nel 2008, la compagnia ha sorpreso il mondo attraverso la presentazione della prima linea Tegra, dei SoC che combinavano CPU con architettura ARM con unità di elaborazione grafica. Lo scopo del progetto era evidentemente quello di penetrare con decisione il mercato di tablet, smartphone e MID, ma non bisogna dimenticare che tale deriva è quella che ha portato anche all'integrazione del Tegra X1 nell'architettura di Nintendo Switch all'alba del 2017, all'epoca una delle più grandi prove nel contesto dei dispositivi mobili.

L'età dell'oro e il medioevo

La Serie 10 ha fatto la storia

L'interezza dei 2000 è stata costellata di prodotti GeForce, volti al miglioramento costante e all'emersione di nuove architetture. Momenti salienti sono il lancio della serie FX, la prima a guardare al passato oltre che al futuro portando a un età dell'oro dell'ecosistema retro, e la GeForce 8 series, costruita sulla nuova architettura Tesla nonché prima GPU capace di offrire supporto completo a Direct3D 10. Dopo il breve exploit della micro-architettura Fermi, la casa giunse a un nuovo punto di svolta solo nel 2010 con l'adozione della Kepler, e nel 2012 riuscì finalmente a riposizionarsi dinanzi a AMD dopo qualche anno di quiete forzata.

Ciò accadde specialmente per merito della GTX 680, probabilmente una delle migliori GPU mai realizzate dalla casa, superiore in tutto e per tutto rispetto alla migliore proposta della concorrenza. Tale successo fu replicato nel 2014 con la GTX 980, scheda capace di inaugurare di per sé un periodo di dominanza culminato con il lancio della GeForce GTX 1080, nel 2016. Si trattava probabilmente dell'unica GPU della storia a non aver avuto alcun concorrente al di fuori di sé stessa: era il 30% più veloce della 980 Ti, costava meno, e soprattutto non conosceva rivali sul fronte di AMD, spalancando un baratro che al giorno d'oggi sembra impossibile da replicare.

Il mining di criptovalute ha cambiato tutto

Nel 2016, tanto NVIDIA quanto AMD - ma soprattutto i consumatori - furono investiti dagli effetti collaterali del boom delle criptovalute. I minatori di Bitcoin, nello specifico, giunsero alla realizzazione che le GPU fossero estremamente "efficienti" - si fa per dire, in termini energetici - nel mining di criptovalute, portando alla costruzione di larghi impianti e sistemi talmente diffusi da causare un'inaspettata carenza di schede grafiche; l'impennata nella domanda, che sarebbe ulteriormente esplosa a seguito della pandemia globale, portò un violento terremoto nel mercato i cui strascichi si percepiscono ancora oggi, fra prezzi esorbitanti e pezzi estremamente difficili da trovare persino sugli scaffali dei negozi digitali.

L'ultima grande "milestone" nella storia di NVIDIA coincide con l'introduzione della piattaforma RTX, la cui bandiera avrebbe dovuto risedere nel ray tracing in tempo reale. Dopo la serie di successi culminati nel dominio della GTX 10 series, la società concentrò gli sforzi nella direzione del ray tracing e dell'upscaling via IA, sacrificando di converso la performance generale delle schede commercializzate. Numerosi analisti hanno teorizzato che si trattasse di un tentativo di rendere irrilevanti le Radeon finché non avessero anch'esse integrato le succitate tecnologie, ma le differenze di performance rispetto alle linee precedenti si dimostrarono decisamente basse al netto di prezzi oltremodo lievitati, spianando la strada alla risalita della concorrenza. La tanto attesa correzione del tiro giunse finalmente nel 2020, tuttavia il confronto fra la RTX 3080 - in sé e per sé eccellente - e la RX 6800 XT di AMD si dimostrò bilanciato come difficilmente era stato in passato; l'eccitazione per tale sfida, in ogni caso, si sarebbe esaurita facilmente, perché in pieno lockdown il pubblico giunse alla triste realizzazione che sarebbe stato quasi impossibile accaparrarsi una GPU.