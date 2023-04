Vi raccontiamo quindi la nostra esperienza nella recensione di The Last Worker per PlayStation VR2 .

Se ci prendessimo una pausa dalle nostre vite e ci fermassimo a riflettere sulle loro assurdità, sicuramente ne usciremmo stomacati. Capitalismo, consumismo, globalizzazione, tutti aspetti del quotidiano così radicati nel nostro vissuto da non causarci il minimo pensiero. Il team di sviluppo di Wolf and Wood però si è fermato a riflettere, e ciò che restituisce al pubblico è The Last Worker, un'avventura narrativa con elementi puzzle caratterizzata da un copione accattivante e ottime performance attoriali. La versione che abbiamo recensito è quella più coinvolgente, ovvero quella in realtà virtuale.

Incipit e taglio narrativo

Lo scenario narrativo di The Last Worker è distopico ma non così lontano dalla realtà

The Last Worker si apre con un breve incipit nel quale viene spiegata l'ambientazione e i pregressi del protagonista, Kurt. L'uomo lavora alla Jüngle, una versione distopica della nostra Amazon. La Jüngle, infatti, spedisce qualsiasi cosa in tutto il mondo, e questo è il lavoro del nostro Kurt. Seduto sul suo hovercraft, il suo compito è quello di controllare e spedire i pacchi, o occuparsi eventualmente dei resi. Un tempo in azienda c'erano molti lavoratori, e a quel tempo Kurt aveva persino una compagna; poco a poco però la Jüngle ha sostituito la fallibile manovalanza umana con sistemi robotizzati... ma non Kurt. Il nostro, infatti, è un impiegato modello, mai sostituito da un sistema automatizzato e, per questo, l'unico lavoratore umano della sua struttura di spedizione. Kurt vive e lavora in quell'edificio, trascorrendo la sue giornate a spedire pacchi nella speranza di non essere licenziato. A tenergli compagnia un piccolo e molesto robot, Skew, doppiato dal sempre magistrale Jason Isaacs. La monotonia di Kurt viene interrotta quando un gruppo di attivisti lo contatta, chiedendogli di trovare informazioni sulla Jüngle e aiutarli a distruggerla dall'interno. La storia in sé è più lineare del previsto ma non mancano momenti piacevoli e battute divertenti.

Sapendo che la penna dietro the Last Worker è Jörg Tittel, scrittore e sviluppatore noto per i suoi toni caustici, l'aspettativa era di trovarsi a che fare con un'opera più impegnata politicamente. Come i migliori racconti sci-fi, The Last Worker è sia un riflesso del presente che una proiezione nel futuro, ma dove la forte critica anti-capitalista non trova mai un'espressione particolarmente impegnata, rimanendo piuttosto sul piano dell'umorismo satirico. Quando abbiamo visto l'annuncio ci siamo immaginati una sorta di unione tra un titolo come Disco Elysium e un Papers, Please, dove la critica sociale del primo si mischiava al gameplay essenziale eppure dolorosissimo del secondo.