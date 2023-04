PS5 Pro: il periodo d'uscita della nuova console Sony secondo Tom Henderson

PS5 Pro potrebbe avere un periodo d'uscita già fissato, secondo quanto riferito dal solito ben informato Tom Henderson, che sul suo sito riferisce come il nuovo modello della console Sony sia previsto arrivare nell'autunno 2024.

All'interno dell'articolo di Insider-Gaming in cui il giornalista/insider svela quello che sa della nuova PlayStation portatile chiamata "Q Lite", infatti, si legge anche un breve passaggio dedicato alla vociferata PS5 Pro, che dovrebbe essere una console con hardware diverso e potenziato rispetto a PS5.

"Come precedentemente riferito anche dall'insider Jeff Grubb, Sony sta pianificato una fase 2 per PS5, in riferimento alle prossime uscite. Ironicamente, tuttavia, questa seconda fase riguarderebbe anche l'offerta hardware", ha spiegato Henderson, riferendosi ai vari dispositivi che sarebbero in arrivo da parte di Sony PlayStation.

Si tratterebbe di "un nuovo drive rimovibile per PS5, Project Nomad (cuffie wireless), Project Voyager (un headset wireless) e Q Lite (la console portatile) tutte previste arrivare all'interno di un periodo di tempo ristretto".

Oltre a questo, "Da quanto si è capito PlayStation 5 Pro punta a un lancio per holiday 2024", si legge, intendendo con tale periodo la tipica holiday season americana, ovvero il periodo di fine autunno e inizio inverno posto verso il Natale 2024. In maniera simile a PS4 Pro, anche PS5 Pro dovrebbe essere una console interamente compatibile con PS5 ma dotata di un hardware migliorato.