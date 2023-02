PlayStation Showcase: un evento per la "seconda fase di PS5" è in arrivo prima dell'E3, per Grubb

Jeff Grubb, durante un recente video di Game Mess, ha svelato alcuni dettagli su quello che a suo parere è il piano d'azione di Sony e PlayStation in termini di eventi mediatici. La compagnia giapponese starebbe pianificando un PlayStation Showcase, che dovrebbe avere luogo prima dell'E3. In tale evento PlayStation avrebbe intenzione di mostrare i suoi giochi di punta per PS5.

Grubb afferma addirittura che questo evento darà il via alla "seconda fase di PlayStation 5". Secondo il giornalista e leaker, vi è molto per cui essere eccitati. Gli State of Play (e soprattutto quello del 23 febbraio 2023) non è lo spazio giusto per svelare le novità più importanti. Grubb afferma che si tratta di show pensati per rispondere agli accordi commerciali con gli editori di terze parti, che richiedono uno spazio sotto i riflettori per i propri giochi.

Il PlayStation Showcase era inizialmente previsto per l'autunno 2022, ma non tutti i team erano pronti a mostrare i giochi ai quali stavano lavorando. Ora, però, dovrebbero essere tutti a buon punto e quindi la compagnia è pronta a creare un grande show per PS5.

Grubb non specifica cosa possiamo aspettarci e non abbiamo alcuna informazione ufficiale in merito, quindi ricordiamo di prendere tutto con le pinze. In ogni caso, tra i grandi giochi in arrivo vi sono Marvel's Spider-Man 2, ma anche il gioco multigiocatore di The Last of Us e magari il nuovo progetto di Bluepoint Games.

Diteci, cosa sperate venga mostrato durante questo presunto PlayStation Showcase?

Allo State of Play di ieri Sony ha svelato anche i giochi PS Plus di marzo 2023.