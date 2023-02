PS Plus, marzo 2023: i giochi di Essential ed Extra sono stati svelati allo State of Play

Questa sera, 23 febbraio 2023, è andato in onda lo State of Play di Sony, durante i quali sono stati mostrati vari giochi. Inoltre abbiamo modo di vedere i giochi che saranno aggiunti su PS Plus a marzo 2023, sia per Essential che per Extra.

I giochi gratis di PS Plus Essential di marzo 2023 sono:

Battlefield 2042 - PS5/PS4

Minecraft Dungeons - PS4

Code Vein - PS4

I giochi gratis di PS Plus Extra sono:

Tchia (al D1)

Uncharted Legacy of Thieves Collection

Ghostwire

Rainbow Six Extraction

Immortals Fenyx Rising

Sono quindi stati confermati cinque giochi in arrivo su Extra, ma probabilmente altri saranno annunciati più avanti. Ricordiamo che tutti i bonus di Essential sono inclusi anche in Extra e Premium. I contenuti di Extra sono disponibili anche in Premium.

Diteci, cosa ne pensate dei giochi confermati per il PS Plus di marzo 2023? Vi interessano oppure avreste preferito qualcosa di diverso?

