Epic Games Store: il gioco gratis del 2 marzo 2023 è stato svelato ufficialmente

Epic Games Store ha annunciato il nuovo gioco gratis che sarà disponibile a partire dal 2 marzo 2023 per tutti gli utenti. Si tratta di Rise of Industry, disponibile su Steam sin dal 2019. Vediamo i dettagli sul gioco e i requisiti di sistema.

Rise of Industry è un gioco strategico e gestionale nel quale ci viene chiesto di costruire e gestire un impero industriale in un mondo ambientato negli anni '30 del 1900. Dovremo costruire fabbriche e linee di produzione, spostando le materie prime, producendo i beni da vendere e tirando le fila del commercio cittadino. Dovremo anche bilanciare l'impatto ambientale e la produttività per poter creare città sane e prospere al tempo stesso.

Ci saranno eventi casuali, aste di azioni e rivali che ci metteranno alla prova. Il gioco è stato pensato sia per essere accessibile ma anche per essere profondo una volta che si ha imparato a giocare.

Rise of Industry

Vediamo ora i requisiti di sistema minimi di Rise of Industry:

Sistema operativo: Windows (64 bit) 7 / 8 / 8.1 / 10

Processore: 32nm CPU (7th Gen o più recente)

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: Nvidia GeForce GT 550 o AMD Radeon HD 5000

DirectX: Versione 11

Memoria: 1 GB di spazio disponibile

Ecco invece i requisiti consigliati per Rise of Industry:

Sistema operativo: Windows (64 bit) 10

Processore: 32nm CPU e.g AMD-FX o Intel i5/i7

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: Nvidia GeForce GT 760 o AMD Radeon R9

DirectX: Versione 12

Memoria: 1 GB di spazio disponibile

Vi lasciamo infine ai dettagli sul gioco disponibile su Epic Games Store da oggi, 23 febbraio 2023.