Deathloop vanta 5 milioni di giocatori: Arkane Studios condivide varie statistiche

Bethesda e Arkane Studios hanno annunciato che Deathloop può ora vantare cinque milioni di giocatori. Hanno anche rivelato una serie di altre interessanti statistiche.

Le informazioni arrivano dal profilo Twitter ufficiale del gioco, che potete vedere poco sotto. All'interno di esso viene spiegato che i trinket più usati per Colt sono "Spring Heeled", "Never Say Die" e "Juiced Up"; per le armi invece i più usati sono "Shock Absorber", "Speed Loader" e "Mind Leech". Nel caso di Julianna, invece, i più usati per il personaggio sono "Spring Heeled", "Tracker" e "Juiced Up"; per le sue armi invece si predilige "Mund Leech", "Straight Shooter" e "Big Box". In totale viene detto che 4.446 Colt hanno usato Poisoned Chalice.

Colt ha speso 190 anni in versione invisibile e il numero di Shift usati ha creato una distanza pari a quella che separa Terra e Luna 14 volte. Il numero di proiettili sparati, se messi in fila, misura 3.2 volte la circonferenza della Terra. I proiettili peserebbero inoltre 4.2 Torri Eiffel.

Inoltre, viene detto che le armi più rare di Deathloop sono le seguenti: Strealak Verso (trovata dal 12% dei giocatori), la Constancy Automatic (17%), Spulchra Breteira (16%) e Heritage Gun (6%). Le morti più comuni sono causate da proiettili (79%) e danni corpo a corpo (8%).

Precisiamo che 5 milioni di giocatori non significa cinque milioni di copie vendute. Deathloop è infatti arrivato anche su PS Plus Extra e GamePass, quindi una certa fetta di giocatori ha vissuto l'avventura tramite un abbonamento.

Pare inoltre che sequel o DLC siano in sviluppo? Il doppiatore di Colt se l'è lasciato sfuggire.