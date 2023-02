Atomic Heart: le prossime patch introdurranno FOV e sottotitoli più grandi

Mundifish introdurrà in Atomic Heart un'opzione per regolare il FOV (Field of View) con una delle prossime patch. Gli sviluppatori stanno inoltre lavorando anche per introdurre un'impostazione per regolare le dimensioni dei sottotitoli e testi a schermo, ritenuti da diversi utenti troppo piccoli e quindi di difficile lettura.

La conferma per quanto riguarda il FOV è arrivata con un post del profilo Twitter di Mundfish, in cui lo studio ha promesso che tale opzione verrà inclusa con uno dei prossimi aggiornamenti, senza tuttavia fornire delle tempistiche precise.

Inoltre, rispondendo a una delle domande dei giocatori sotto lo stesso posto, gli sviluppatori hanno confermato di essere al lavoro su un'opzione per regolare a piacimento i testi all'interno del gioco. Purtroppo anche in questo caso non sono state svelate tempistiche precise.

In uno dei prossimi aggiornamenti di Atomic Heart dovrebbe arrivare anche il ray tracing per la versione PC, in precedenza previsto fin dal lancio, stando alle promesse fatte dal game director Robert Bagratuni.