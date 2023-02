Atomic Heart: niente ray tracing al lancio su PC per il gioco manifesto di questa tecnologia

Alla versione PC di Atomic Heart mancherà una caratteristica grafica al lancio: il ray tracing. A molti suonerà strano, visto che dall'annuncio il gioco di Mundfish è stato usato praticamente come manifesto di questa tecnologia, assunto da Nvidia stessa per dimostrare la potenza delle schede RTX.

Come dimenticare la tech demo del 2019 o il trailer dedicato proprio al ray tracing, risalente a poche settimane fa?

A confermare l'assenza del ray tracing al lancio, è stato il team di sviluppo stesso interpellato da Rock, Paper, Shotgun, cui è stato comunicato che sarà implementato post lancio.

Si tratta di una sorpresa. Il game director Robert Bagratuni aveva annunciato che le versioni PS5 e Xbox Series X non avrebbero avuto ray tracing al lancio, ma niente era stato detto sulla versione PC. Sicuramente è meglio averlo in ritardo che non averlo proprio, ma il fatto che la tech demo di Nvidia con il ray tracing attivo risalga a quattro anni fa rende strano che il gioco finale esca senza nemmeno un supporto preliminare per questa tecnologia.

