Atomic Heart: un gameplay trailer mostra l'implementazione del ray tracing

Atomic Heart torna a mostrarsi oggi con un nuovo gameplay trailer pubblicato da Nvidia che mostra nuove sequenze di gioco e l'implementazione del ray tracing del gioco, dai risultati senza dubbio molto impressionanti, come potrete constatare voi stessi nel player qui sotto.

Ovviamente oltre al ray tracing, Atomic Heart su PC sfrutterà anche il DLSS 3 con le schede video di Nvidia, che giusto oggi ha ufficializzato la GPU RTX 4070 al CES 2023, svelandone prezzo e data di uscita.

Atomic Heart è uno sparatutto in prima persona in sviluppo ambientato negli URSS degli anni '50 in un universo alternativo. Nei panni di un agente speciale del KGB, dovremo completare una difficile missione per conto del governo. Il gioco avrà una struttura lineare, ma le scelte del giocatore influenzeranno pesantemente il finale.

Sarà disponibile su PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S e One a partire dal 21 febbraio 2023. Inoltre fin dal lancio sarà incluso nel catalogo dei servizi ad abbonamento PC e Xbox Game Pass. Giusto oggi il director di Atomic Heart ha parlato dei DLC e dello sviluppo del gioco.