Amazon Prime Gaming, i giochi gratis di gennaio 2023 includono The Evil Within 2

I giochi gratis della piattaforma Amazon Prime Gaming per il mese di gennaio 2023 includono anche The Evil Within 2, secondo capitolo della serie survival horror creata da Tango Gameworks, il team di sviluppo fondato da Shinji Mikami. Ecco la lista:

The Evil Within 2

Breathedge

Lawn Mowing Simulator

Beat Cop

Chicken Police - Paint It RED!

Faraway 2

A pochi giorni dai dieci giochi gratis del 27 dicembre 2022, Amazon Prime Gaming rinnova dunque l'elenco dei regali e lo fa inserendo diversi titoli meritevoli di interesse. Oltre a The Evil Within 2, ci sono infatti il buffo e originale Lawn Mowing Simulator e l'avventura Chicken Police.

Nella recensione di Lawn Mowing Simulator abbiamo tessuto le lodi di questo peculiare simulatore di giardiniere, decisamente ben realizzato e ricco di contenuti, sebbene soggetto a un pizzico di ripetitività.

Nella recensione di Breathedge ci siamo invece trovati di fronte un'avventura sorprendente, politicamente scorretta, che sembra un po' un Subnautica ambientato nello spazio e vanta meccaniche esplorative molto ben fatte.