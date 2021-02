Breathedge, la recensione

Tra un viaggio stellare e un pollo immortale, Breathedge tenta di andare oltre l'apparenza di opera minore realizzata da un piccolo team, provando ad avvicinarsi con grande rispetto e capacità a perle del calibro di Subnautica , al quale non a caso è stato più volte paragonato. Vediamo di spiegare nel dettaglio tutto quel che pensiamo in questa recensione di Breathedge .

La dura vita dei funerali spaziali

Breathedge: prendere dimestichezza con lo Spazio

Breathedge, e con lui il suo team, mettono in chiaro le cose dal primo istante: non c'è volontà di offendere nessuno e alcun credo e hanno ragione da vendere nel dichiararlo apertamente, perché di questi tempi non si sa mai. Fin da subito infatti il tono irriverente e politicamente scorretto del gioco è chiaro e senza mezzo termini. Noi siamo un signor nessuno che sta affrontando un lungo viaggio spaziale al fine di dare l'ultimo saluto al proprio nonno, in un funerale spaziale che si preannuncia rocambolesco. Purtroppo le cose non vanno come previsto, e nel giro di pochi secondi ci ritroviamo catapultati nel nulla cosmico dello Spazio, in compagnia di un pollo immortale, delle radiazioni e di un'infinità di rottami intorno a noi. I soccorsi sono previsti in arrivo nel giro di qualche migliaio di anni e si fa presto a capire che toccherà attivarsi e contare solo sulle proprie forze.

Su questi presupposti si apre un titolo che fa della narrazione il suo punto più alto e più basso allo stesso tempo, in maniera quasi paradossale. Chiunque abbia giocato in questi anni la versione early access sa bene come la storia sia un racconto a ritroso del protagonista che, ormai prigioniero e interrogato da due guardie robot, si diverte a raccontare a modo suo, romanzando e tornando sui propri passi, la storia della sua peregrinazione nello Spazio.

Breathedge: studiare strani piani di fuga

L'importanza della narrazione diviene sempre più centrale mano a mano che si avanza nel gioco, andando quasi a modificare gli equilibri nel gameplay con i tre nuovi capitoli inseriti nella versione 1.0. Lì dove per anni si è trattato di un pretesto per mettere il giocatore di fronte ad una infinità di battute (non sempre di grande qualità) e un gameplay da blando survival tutto votato all'esplorazione, la nuova aggiunta spinge l'acceleratore sulla storia, rendendo il tutto più lineare, breve e capace di chiudere il cerchio in maniera dignitosa.

Questa sua doppia natura denota un cambiamento di rotta nello sviluppo ed è proprio qui che andrà modificandosi la vostra percezione. Apprezzare o meno la scelta è quel che vi porterà ad accettare e vivere con piacere la nuova sezione di Breathedge. Al contrario potreste comunque pensare di continuare a viaggiare per lo Spazio profondo in cerca di ogni singola risorsa disponibile.