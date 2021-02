The Last of Us: deepfake mette Pedro Pascal e Bella Ramsey al posto di Joel e Ellie

Un video deepfake di The Last of Us ha messo Pedro Pascal e Bella Ramsey, i futuri protagonisti della serie TV di HBO, al posto di Joel e Ellie, i protagonisti del gioco. Il risultato è davvero notevole e ci dà un piccolo assaggio di come potrebbero apparire i due attori nella serie.

Pedro Pascal, che interpreterà Joel, è diventato noto al grande pubblico grazie alla serie The Mandalorian di Disney+, mentre Bella Ramsey è apparsa nelle ultime stagioni della serie Il Trono di Spade.

A realizzare il video deepfake è stato lo youtuber Stryder HD, che ha preso diverse sequenze di The Last of Us per realizzare la sua opera. Fate attenzione prima di guardarlo, perché contiene numerosissime anticipazioni. Se non avete ancora giocato al titolo di Naughty Dog e pensate di volerlo fare in futuro, vi consigliamo di non guardarlo. Se invece ci avete già giocato non correte alcun pericolo e potete andare avanti tranquilli.

The Last of Us fu lanciato su PS3 a fine generazione, ma poi fu portato su PS4 con una versione rimasterizzata. In tempi più recenti è uscito anche il seguito ufficiale, The Last of Us 2, ed è stata annunciata la serie TV che ha ispirato questo deepfake.