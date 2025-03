La scelta di Joel in The Last of Us è stata giusta o sbagliata? Parlano gli autori della serie TV

La scelta di Joel in The Last of Us è stata giusta o sbagliata? Si tratta di una domanda che da anni tormenta i fan della saga creata da Naughty Dog, e che è tornata ovviamente alla ribalta dopo la conclusione della prima stagione della serie televisiva.

Seguono ovviamente degli spoiler per chi non ha visto la serie TV e/o non ha giocato l'originale The Last of Us, ma il concetto è molto semplice e nel corso di un'intervista è stato chiesto anche agli autori della riduzione, Neil Druckmann e Craig Mazin, cosa pensino della decisione presa dal personaggio interpretato da Pedro Pascal.

I due hanno inizialmente scherzato sul fatto di avere opinioni diverse sulla faccenda, ma in realtà le loro risposte sono estremamente simili. "Io credo che Joel abbia fatto la cosa giusta", ha detto Druckmann. "Se fossi stato nei suoi panni, spero che avrei avuto il coraggio di fare lo stesso per salvare mia figlia."

"È interessante, perché credo che al posto di Joel avrei fatto la stessa cosa", ha ammesso Mazin, aggiungendo però che: "Mi piace pensare che mi sarei comportato diversamente. Ecco la forza della storia: è per questo che il finale del primo gioco è così provocatorio e meraviglioso. Non ti lascia mai libero come giocatore."