La Stagione 2 di The Last of Us presenta i poster ufficiali dei personaggi

Naughty Dog ha pubblicato i poster ufficiali dei personaggi della Stagione 2 di The Last of Us: nove immagini per altrettante figure centrali della serie televisiva prodotta da HBO, che andrà in onda con i nuovi episodi a partire dal 14 aprile.

I primi tre poster sono ovviamente dedicati ai protagonisti della seconda stagione, ovverosia Pedro Pascal (Joel), Bella Ramsey (Ellie) e Kaitlyn Dever (Abby): sarà attorno a loro che si svilupperanno gli eventi tratti dalla campagna di The Last of Us Parte 2, che tuttavia non verranno narrati nella loro interezza.

Sappiamo infatti che non basterà la seconda stagione a raccontare tutta la trama del secondo capitolo della serie firmata Naughty Dog, dunque possiamo aspettarci senz'altro un finale appeso e legato a uno dei tanti colpi di scena presenti nella storia creata da Neil Druckmann.