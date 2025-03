Scopriamo i voti assegnati a The First Berserker: Khazan dalla stampa internazionale

Come si può vedere, la lista delle valutazioni include un paio di 10 e ben sei voti che orbitano attorno al 9, sebbene il numero che si ripete più spesso è l'8. Non mancano tuttavia un paio di voci più critiche , vedi le due sufficienze che chiudono l'elenco.

I voti di The First Berserker: Khazan sembrano confermare le tante qualità del soulslike prodotto da Nexon, che come sappiamo sarà disponibile fra pochi giorni su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

Il nostro provato in attesa della recensione

Come probabilmente avrete letto, abbiamo giocato a lungo The First Berserker: Khazan ma non a sufficienza per poter esprimere una valutazione completa, che arriverà nei prossimi giorni: il codice ci è stato consegnato con un po' di ritardo.

Ad ogni modo, le sensazioni sono assolutamente positive: l'impianto confezionato da Neople sembra solidissimo e spettacolare, brillante e persino elegante sotto determinati aspetti, ma anche decisamente spietato: il grado di sfida è alto e la campagna è piena di soluzioni piuttosto punitive per i giocatori.