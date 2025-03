Apple AirPods Max avranno presto audio lossless e latenza ultra bassa

Apple ha annunciato una novità importante per gli amanti dell'audio di alta qualità: le cuffie AirPods Max riceveranno il supporto per l'audio lossless e la latenza ultra bassa con un aggiornamento previsto per aprile. Questa notizia arriva dopo il passaggio delle cuffie da 549 dollari a un connettore USB-C lo scorso anno, che aveva comportato la perdita del supporto per la riproduzione audio cablata.

Ora, Apple si appresta a colmare questa lacuna, offrendo in più un supporto lossless completo, una caratteristica che mancava anche nel precedente modello Lightning.