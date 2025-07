Apple punta forte su LG per i display AMOLED di iPhone e iPad: colpa dei problemi di BOE con Samsung?

Nel corso del terzo trimestre del 2025, LG Display è destinata a giocare un ruolo sempre più rilevante nella catena di fornitura di Apple, in particolare per quanto riguarda i pannelli AMOLED destinati alla nuova linea di iPhone e ai prossimi modelli di iPad. Secondo un'analisi pubblicata da UBI Research, le spedizioni della società sudcoreana subiranno un incremento significativo, stimato intorno al 70%, rispetto al trimestre precedente .

I fornitori di display per Apple

La tendenza segnalata da UBI Research evidenzia come LG Display stia guadagnando terreno all'interno di una competizione molto agguerrita tra fornitori, dominata storicamente da Samsung Display. Nonostante la presenza consolidata dell'azienda coreana concorrente, LGD ha già avviato la produzione di massa dei pannelli per Apple, rafforzando la propria posizione in una fase cruciale del ciclo produttivo.

Come cambierà la composizione di display per dispositivi Apple nella seconda metà del 2025

Guardando ai dati relativi al secondo trimestre del 2025, LG Display deteneva una quota di mercato del 21,3% nelle forniture di schermi per iPhone, leggermente inferiore a quella del produttore cinese BOE, che si attestava al 22,7%. Samsung Display, da parte sua, continuava a mantenere una posizione dominante con il 56% del mercato. Tuttavia, su base annua, le previsioni indicano un cambiamento negli equilibri: LG Display è attesa chiudere l'anno con una quota di mercato del 30,3%, mentre quella di BOE dovrebbe calare al 16,4%.

Un altro segmento in cui LGD sta aumentando la propria presenza è quello dei pannelli per iPad. Sempre secondo UBI Research, nel terzo trimestre del 2025 le spedizioni di questi display dovrebbero raddoppiare rispetto al periodo precedente, raggiungendo quota 1,6 milioni di unità. Un dato che riflette l'interesse crescente di Apple per l'adozione dell'AMOLED anche nei suoi tablet, finora basati principalmente su tecnologie LCD e miniLED.

Il cambio nei rapporti di forza arriva in un periodo delicato per Apple, che rischia il ban di alcuni iPhone negli Stati Uniti a "causa" del contenzioso proprio tra BOE e Samsung. Prima della causa vinta da Samsung su una questione di brevetti, tra l'altro, l'azienda cinese aveva a sua volta superato LG per i display dei MacBook. Chissà che la situazione non cambi anche nella fornitura di display LCD nel prossimo periodo.

E voi, che cosa ne pensate di questa crescita di LG? Diteci la vostra nei commenti qua sotto.