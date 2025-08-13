Apple respinge le accuse di Musk: “L’App Store è equo e privo di pregiudizi”

Apple ha respinto le contestazioni di Elon Musk secondo cui l'App Store favorirebbe OpenAI a scapito di altri sviluppatori di intelligenza artificiale. L'azienda afferma che classifiche, suggerimenti algoritmici e selezioni editoriali seguono criteri oggettivi pensati per garantire scoperta sicura agli utenti e opportunità di visibilità a migliaia di app.

Musk ha parlato di "violazione antitrust" sostenendo che ChatGPT godrebbe di un trattamento di riguardo nelle sezioni più in vista dello store, mentre prodotti concorrenti come Grok e la stessa app di X resterebbero esclusi da spazi editoriali come i "Must Have". Cupertino, dal canto suo, rivendica un impianto di raccomandazione misto - algoritmi ed editor curatori - che valorizza novità, qualità e sicurezza, indipendentemente dal marchio.

A indebolire la tesi del favoritismo contribuiscono i piazzamenti recenti di altri player: la cinese DeepSeek ha raggiunto il primo posto tra le app gratuite a inizio anno e Perplexity ha guidato le classifiche in India a luglio. Si tratta di risultati maturati ben dopo l'annuncio della collaborazione fra Apple e OpenAI, a dimostrazione che lo store resta contendibile anche per competitor diretti.

Nel botta e risposta pubblico è intervenuto anche Sam Altman. Il CEO di OpenAI ha definito "singolare" l'accusa, ricordando che Musk è stato più volte tacciato di usare X per spingere i propri interessi e sfavorire rivali. La controreplica dell'imprenditore è arrivata a stretto giro, segno che lo scontro resta aperto tanto sul piano industriale quanto su quello narrativo.