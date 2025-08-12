Apple accusata da Elon Musk di favoritismo verso OpenAI su App Store: scambio di accuse con Sam Altman

La tensione tra Elon Musk e Apple è tornata a salire dopo le nuove accuse mosse dal fondatore di Tesla e SpaceX, secondo cui la società di Cupertino starebbe dando un trattamento di favore a OpenAI nel suo App Store. Musk sostiene che il posizionamento di ChatGPT ai vertici delle classifiche e nei contenuti editoriali della piattaforma limiti le possibilità dei concorrenti, configurando un potenziale caso di violazione antitrust. Ha inoltre annunciato di voler intraprendere azioni legali contro Apple, pur senza specificare nel dettaglio quali misure intenda adottare.

Le accuse di Musk e il contesto Secondo Musk, l'evidente visibilità garantita a ChatGPT costituirebbe un ostacolo per alternative come Grok 4, sviluppata dalla sua società xAI, che non è riuscita a scalzare l'app di OpenAI dalle prime posizioni. La critica si inserisce in un contesto più ampio in cui Apple è già sotto osservazione da parte delle autorità antitrust per le sue politiche di gestione dell'App Store. L'imprenditore ha una storia personale complessa con OpenAI, avendola co-fondata e poi lasciata, e successivamente avviato un'azione legale per contestarne la trasformazione in società a scopo di lucro. Ecco quando Apple Intelligence userà GPT-5 su iPhone, iPad e Mac La risposta di Sam Altman, CEO di OpenAI, non si è fatta attendere. In un post su X, Altman ha accusato Musk di ipocrisia, sostenendo che l'imprenditore utilizza le sue aziende, in particolare X, per ottenere vantaggi personali e ridurre la concorrenza. A supporto della sua tesi, Altman ha condiviso un link che mostrerebbe come Musk abbia implementato un sistema per far apparire i propri post in cima ai feed degli utenti della piattaforma.