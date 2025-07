Apple voleva pubblicare i suoi modelli IA, ma i progressi dell’azienda sono ancora pochi

Emergono ulteriori dettagli su Apple e, in particolare, sulle evidenti difficoltà che sta riscontrando nel settore legato all'intelligenza artificiale . Vi abbiamo parlato più volte dei rallentamenti e ostacoli affrontati dall'azienda di Cupertino, mentre altri colossi guadagnano terreno fertile. Ebbene, pare che Apple volesse rendere i suoi modelli IA open-source in modo da mostrare i progressi raggiunti. Tuttavia, Craig Federighi si sarebbe opposto.

Ancora troppi limiti

Secondo un nuovo report di The Information, Apple avrebbe valutato la possibilità di rendere alcuni suoi modelli IA open-source, in modo da mostrare i progressi ottenuti ed eventualmente coinvolgere ricercatori esterni. Tuttavia, le prestazioni dei modelli su iPhone sarebbero calate drasticamente rispetto alle versioni per data center o PC. Di conseguenza Federighi si sarebbe opposto, spiegando a Ruoming Pang che "esistono già abbastanza modelli open-source da parte di altre aziende per incentivare la ricerca" e che quindi non era necessario pubblicarli.

Tim Cook di Apple

Secondo il report, però, Federighi si sarebbe opposto in quanto le limitazioni dell'IA sono ancora troppo evidenti e preoccupanti, il che avrebbe potuto portare a una percezione negativa dei prodotti. Inoltre, secondo alcuni ricercatori, l'approccio "on-device first" sta gravemente limitando il progresso di Apple e la qualità dei modelli. Dal report emerge che i ricercatori sono rimasti sorpresi (e non positivamente) dai ritardi nelle funzionalità di Siri, nonché dall'utilizzo di modelli IA di terze parti.

Pare anche che l'azienda di Cupertino stia ricalibrando i compensi, forse per prevenire ulteriori perdite, dato che negli ultimi tempi diversi membri si sono dimessi.