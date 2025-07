Un vincitore del contest grafico di Street Fighter 6 è accusato di aver usato IA e gli indizi sono convincenti

Capcom ha da poco svelato i vincitori di un contest grafico che permetteva ai fan di Street Fighter 6 di creare un artwork dedicato ai personaggi che sarà poi introdotto nel videogioco, come immagine d'apertura per i match online.

Le immagini sotto accusa dal contest di Street Fighter 6

La fonte delle accuse è l'utente "Hoodratt", che ha analizzato le immagini inviate a Capcom dall'artista (lilithascends) che ha vinto con una immagine dedicata a Kimberly, notando come quest'ultima presenta segni di uso dell'IA, mentre altre immagini di lilithascends (che non hanno comunque vinto) presentano non solo l'uso dell'IA ma anche un riciclo di opere altrui.

Partiamo con l'immagine (perdente) di Akuma che vedete qui sopra. Secondo la fonte, l'immagine è stata creata fondendo e modificando l'artwork "The Wolf" di Chun Lo e l'artwork di Akuma di Hungry Clicker. In pratica le due immagini sono state sovrapposte, riposizionate e leggermente modificate per farlo sembrare un artwork originale.

L'artwork (perdente, ancora una volta) dedicato a Cammy ha invece molte similitudini con l'artwork di Capitaine Weasker dedicato ad Androide 18 di Dragon Ball: occhio e capelli sono particolarmente simili e ci sono inoltre varie linee irregolari ai bordi del personaggio, oltre che una strana mano, tipico segnale dell'uso dell'IA.

Kimberly

Infine, l'artwork (vincitore, in questo caso) di Kimberly è accusato di essere stato creato con l'IA, visto che ha vari elementi strani, come dei blob di colori in punti poco logici e fusioni tra capelli e testa che un artista umano non inserirebbe.

Ovviamente queste sono accuse e bisogna concedere il beneficio del dubbio, se non fosse che lilithascends ha cancellato il proprio account online dopo che questa "investigazione" è emersa, cosa che spinge a credere che le accuse siano fondate. In ogni caso, sta a Capcom decidere come agire e - in caso consideri il tutto realizzato con l'IA - squalificare l'immagine di Kimberly e sceglierne un'altra.