Il Fighting Pass "Arriva Sagat!" di Street Fighter 6 è disponibile e ha anche un video

Capcom ha annunciato l'arrivo del nuovo Fighting Pass di Street Fighter 6, chiamato "Arriva Sagat!". Introduce ancora più oggetti da utilizzare nel Fighting Ground! Per cominciare, sono ora disponibili il Colore EX1 per il Costume 3 di Ken e il Colore EX2 per il Costume 2 di Ryu, ma c'è anche altro.

Altre novità

Sono stati aggiunti nuovi effetti personalizzabili per le schermate sfidante, tra cui l'effetto "Break Down!", oltre a vari accessori visivi per Chun-Li e Zangief nelle loro sfide. Vediamo il trailer che fa il riepilogo di tutte le novità.

Sono inclusi anche equipaggiamenti per gli avatar ispirati a Sagat, come il "Top del viandante" e la "Benda del viandante", insieme all'emote "Passo dell'artista marziale" che ricrea il movimento iconico dello Street Fighter originale! Troverete anche tracce musicali, dei timbri e persino il gioco arcade classico "Tiger Road"!

Capcom ricorda inoltre che "i contenuti a tema saranno disponibili a rotazione per un periodo limitato, quindi non perdete l'occasione di ottenerli!" Ci tiene anche a rammentare che il Fighting Pass può essere acquistato nel negozio di gioco utilizzando le Fighter Coin. Inoltre, aggiunge che l'equipaggiamento per avatar è puramente estetico e non influisce sugli attributi di combattimento del personaggio.