Il secondo trailer di GTA 6 ha battuto un altro record storico per la serie

A distanza di meno di due mesi dalla sua pubblicazione, il secondo trailer di GTA 6 ha battuto un record storico per la serie , totalizzando una quantità di visualizzazioni superiore a quella che ha caratterizzato il primo trailer di GTA 5, diventando in questo modo il secondo video più popolare di Rockstar Games su YouTube.

Battaglia tra primo e secondo

Quello che risulta impressionante del secondo trailer di GTA 6 è dunque la velocità con cui si è diffuso subito nelle prime ore, e anche il tasso di crescita delle visualizzazioni nelle settimane successive, superiore a quanto registrato in precedenza dai giochi Rockstar Games.

Questo ovviamente dipende anche dal momento storico e dalle diverse abitudini dell'utenza in termini di fruizione dei contenuti digitali, ora presenti in maniera molto più pervasiva di prima.

Tuttavia, l'avversario da battere è "in casa", per così dire: il video più visto in assoluto su YouTube per Rockstar Games è infatti ancora il primo trailer di GTA 6, a dimostrazione di come il nuovo capitolo possa contare su una presenza in termini di social decisamente superiore agli altri titoli della compagnia.

Con oltre 263 milioni di visualizzazioni, il primo trailer resta il video da record di Rockstar, ma il secondo trailer si sta muovendo in fretta per avvicinarsi e potrebbe anche superarlo nei prossimi mesi. Nel frattempo, è emerso che Rockstar Games spenderà molto meno su GTA 7 di quanto fatto con GTA 6, per un ex-sviluppatore.