Per tanti sviluppatori, i licenziamenti in casa Microsoft sono un enorme spreco di talenti

Dall'inizio del 2023, Microsoft ha licenziato oltre 20.000 persone e sui social media monta il malcontento. In particolare alcuni sviluppatori, hanno definito quanto accaduto come un gigantesco spreco di talenti.

Nel suo ultimo rapporto finanziario, Microsof t ha vantato ben 26 miliardi di dollari di profitti. Nonostante questi ammontino a più di una legge finanziaria italiana, la casa di Redmond ha licenziato circa 9.000 persone , alcune delle quali della divisione gaming, quella di Xbox, cancellando alcuni titoli in lavorazione, come Perfect Dark , di cui ha chiuso anche lo studio di sviluppo, The Initiative, un MMORPG mai annunciato di Zenimax Online ed Everwild di RARE.

Le parole degli sviluppatori

"È straziante vedere cosa sta succedendo a questo settore che amo", ha detto Eric Neustadter, ex operations manager di Xbox Live e attuale VP of technology presso The Pokémon Company. "Gli incentivi sono così tanto disallineati che i giochi divertenti e i team profittevoli non sono più ciò che conta."

"Deve esserci un modo migliore di questo", ha affermato il co-fondatore di Vlambeer, Rami Ismail. "Deve esistere un'industria dei videogiochi migliore di questa, dove cose del genere accadono a così tante persone, ancora e ancora e ancora. Questo non è accettabile."

John Epler, veterano di BioWare e attuale direttore narrativo di Skate, ha detto di essere "sconvolto" dalle notizie che continuano a emergere sui nuovi tagli di Microsoft. "18 anni nel settore e posso dire con certezza che questo è il momento più cupo di sempre." In effetti non si ricordano anni così turbolenti da quando l'industria si è stabilizzata.

"L'industria dei videogiochi mi farà diventare il Joker", ha detto Emma Kidwell, sceneggiatrice di Civilization 7 e Marvel's Midnight Suns.

Per molti sviluppatori, il problema è che l'industria vive del mito della crescita costante, che è semplicemente impossibile e che ha portato alle storture attuali. "Licenziare migliaia di persone per far sembrare migliori i numeri del trimestre, mentre si fanno miliardi di profitti, è una realtà malata", ha detto Chandana Ekanayake, co-fondatore e direttore creativo di Outerloop Games. "Far salire i numeri all'infinito non è sostenibile e non lo è mai stato. Che colossale spreco di talenti."

Andrew Carl, systems designer presso Respawn, ha detto che i nuovi tagli di Microsoft sono particolarmente difficili da digerire, dati i massicci investimenti dell'azienda nel "disastro totale" dello sviluppo dell'IA generativa. "Ricordiamoci che tutta questa carneficina in Microsoft arriva nello stesso momento in cui stanno raddoppiando finanziariamente gli investimenti nella melma di IA generativa che nessuno vuole, perché ti mente, ha terribili problemi di sicurezza e costi energetici insostenibili."

"Quando i licenziamenti di massa diventano un evento trimestrale, non è forse una spirale mortale?" si è chiesto Bruno Dias, ex lead narrative e systems designer di Fallen London. "Xbox si comporta come un'azienda che è stata venduta a un fondo di private equity e a cui stanno strappando il rame dai muri."

Persino Seamus Blackley, creatore e designer della Xbox originale, ha affermato che l'attuale strategia di Xbox è autolesionista: "Pensate al numero di grandi giochi che hanno avuto storie di sviluppo travagliate. Tutti, forse? Ora considerate quante volte i dirigenti cancellano i giochi con problemi. Uno sviluppo senza intoppi si ha solo quando non si corrono rischi. La grandezza si raggiunge solo quando si affrontano grandi rischi. Fatevi due conti." Quando uno dei suoi follower ha scherzato dicendo che "i conti li sta facendo Copilot", Blackley ha risposto: "Allora il risultato sarà sbagliato, e l'IA insisterà di aver ragione."

Altrove, la direttrice narrativa di Firaxis, Cat Manning, ha espresso quella che è sembrata una sintesi della stanchezza dell'intero settore: "Voglio solo creare cose che entusiasmino i giocatori, cavolo."