TikTok: lettere segrete dal governo USA ne hanno salvato l'esistenza, fra i destinatari anche Google e Apple

Queste lettere pare che il governo americano abbia promesso una forma di protezione legale a delle aziende di grosso calibro come: Google, Apple, Amazon, Microsoft e perfino operatori telefonici come T-Mobile .

TikTok è ancora disponibile negli store digitali di Google e Apple negli Stati Uniti, nonostante una legge ne prevedesse la rimozione, ma qual è il motivo che sta alla base di questa scelta e di questa realtà? La risposta potrebbe risiedere in una serie di lettere riservate inviate dal Dipartimento di Giustizia americano a grandi aziende tecnologiche , ora rese pubbliche grazie a una richiesta basata sul Freedom of Information Act .

Il contenuto di queste lettere

Il contenuto delle lettere pare servisse per rassicurare le aziende sul fatto che non saranno punite se continueranno a ospitare TikTok, nonostante la legge "Protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Applications Act". Questa norma, dunque, mirava a costringere ByteDance, la società cinese che possiede TikTok, a vendere le sue attività negli USA per motivi di sicurezza nazionale.

La legge prevedeva sanzioni pesanti per le aziende che avessero continuato a distribuire o supportare TikTok. Tuttavia, nelle lettere firmate dal Procuratore Generale Pam Bondi e dal suo predecessore James McHenry III, viene chiarito che il Dipartimento di Giustizia avrebbe difeso attivamente le aziende coinvolte.