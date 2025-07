Fairphone 6 è uno smartphone da 10 su 10: riparabilità al top, basta un cacciavite

Nonostante l'assenza della sostituzione della batteria senza utensili, il dispositivo ha ottenuto un punteggio massimo nel test di smontaggio condotto da iFixit . Questo risultato dimostra come l'equilibrio tra design e riparabilità possa essere mantenuto anche in un form factor più snello.

L'analisi di iFixit

Il Fairphone 6 richiede soltanto un cacciavite Torx T5 per essere completamente smontato, incluse operazioni comuni come la sostituzione della batteria, che può essere effettuata in circa due minuti. L'uso di viti anziché incastri o collanti è stato introdotto per integrare una batteria più sottile, contenuta in un involucro morbido.

A livello strutturale, la colla è stata utilizzata solo per fissare la scheda madre, mentre il resto dei componenti interni, come il modulo USB-C o i sensori fotografici, può essere sostituito senza particolari difficoltà. I pezzi di ricambio saranno disponibili direttamente dal sito Fairphone e tramite iFixit. Un ulteriore elemento di personalizzazione è rappresentato dal retro removibile, che consente l'aggiunta di accessori modulari come portacarte e laccetti, seguendo una logica simile a quella introdotta dal CMF Phone Pro 2.

Dal punto di vista della robustezza, il dispositivo ha ottenuto una valutazione IP55, che garantisce una certa resistenza a polvere e schizzi d'acqua. Pur non essendo un grado di protezione tra i più alti, è comunque notevole per un prodotto privo di sigillature adesive. Questo traguardo ha contribuito al punteggio complessivo ottenuto da iFixit, che ha elogiato anche il programma di supporto a lungo termine: sette anni di aggiornamenti del sistema operativo Android, otto anni di patch di sicurezza, una garanzia di cinque anni e un sistema di premi per chi sceglie di mantenere e riparare il dispositivo invece di sostituirlo.

Sul piano delle prestazioni, però, il compromesso con l'approccio etico e sostenibile si fa sentire nelle specifiche. Il Fairphone 6 integra un processore Qualcomm Snapdragon 7S Gen 3, una scelta di fascia media, e una doppia fotocamera posteriore con funzionalità limitate rispetto agli standard dei top di gamma. Anche la porta USB-C, ferma allo standard USB 2.0, risulta lenta in confronto a modelli concorrenti. Diversamente, lo schermo OLED LTPO da 6,3 pollici con frequenza dinamica da 10 a 120 Hz offre un'esperienza visiva di buon livello, contribuendo a migliorare la fruizione generale del dispositivo.

Il prezzo rispecchia la filosofia del marchio: in Europa il Fairphone 6 viene proposto a 599 euro. Voi che cosa ne pensate? Acquistereste uno smartphone di questo tipo? Diteci la vostra nei commenti qua sotto.