Fairphone 6 è ufficiale: è più piccolo, più riparabile, più potente e, soprattutto, più economico

Fairphone ha annunciato il suo ultimo smartphone riparabile: il nuovo Fairphone 6 (o Fairphone Gen. 6) è più piccolo e il 9% più leggero del suo predecessore, ma include una batteria più grande da 4.415 mAh che alimenterà il telefono per un massimo di 53 ore con una carica completa. È anche più modulare rispetto alle versioni precedenti, con nuovi accessori come un portacarte e un anello per le dita che possono essere attaccati alla parte posteriore del telefono.

Le specifiche e il prezzo di Fairphone 6

Il Fairphone 6 ha un processore mobile Snapdragon 7s Gen 3, 8GB di RAM e 512GB di spazio di archiviazione espandibile fino a 2TB utilizzando una scheda SDXC. Presenta anche un display LTPO OLED da 6,31 pollici, leggermente più piccolo dello schermo da 6,46 pollici del Fairphone 5, ma con una frequenza di aggiornamento aumentata da 90Hz a 120Hz. Si confermano quindi di fatto le specifiche emerse nei giorni scorsi.

Sul retro, c'è una fotocamera principale da 50MP e una fotocamera ultra-grandangolare da 13MP, mentre la parte anteriore ha una fotocamera "hole-punch" da 32MP per selfie e videochiamate. Si tratta in questo caso di un passo indietro rispetto al Fairphone 5, che utilizzava sensori da 50MP su tutte e tre le sue fotocamere.

Il design fisico del Fairphone 6 è simile al modello precedente, anche se gli obiettivi sul retro non sono più posizionati su una piccola sporgenza della fotocamera e si trovano invece direttamente sul pannello posteriore. Il pannello è più modulare: si può rimuovere la sezione inferiore utilizzando solo due viti, per poi sostituirla con alternative che aggiungono più funzionalità, come un portafoglio per le carte o un anello per le dita per tenere il telefono in modo più sicuro con una mano.

La riparabilità è ancora una priorità per Fairphone: si possono scambiare 12 diverse parti - inclusi schermo, batteria e porta USB - utilizzando un unico cacciavite standard invece di strumenti specializzati. Per estendere ulteriormente la durata del Fairphone 6, l'azienda include una garanzia di cinque anni e promette otto anni di supporto software fino al 2033. Ma lo svantaggio di non avere tutto all'interno del telefono incollato e sigillato è che il Fairphone 6 ha ancora una classificazione IP55 limitata per la resistenza alla polvere e all'acqua.

A parte i miglioramenti delle prestazioni e i nuovi accessori modulari, Fairphone 6 ha anche una funzionalità aggiuntiva sul lato software: Fairphone Moments. Attivabile tramite un interruttore fisico sul lato del telefono, ti permetterà di "passare da uno smartphone completo a un'esperienza minimalista". L'azienda lo descrive come "un modo consapevole di interagire con la tecnologia, mettendo gli utenti al controllo, non le loro notifiche", sembra una modalità alternativa che riduce le distrazioni in modo da poterti concentrare su compiti specifici. Un po' come launcher di terze parti tipo OLancher.

Il Fairphone 6 è disponibile ora tramite il negozio online dell'azienda e altri rivenditori europei a €599. Sono disponibili opzioni di colore nero, verde e bianco. Voi che cosa ne pensate? Diteci la vostra nei commenti qua sotto.